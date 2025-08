Radiólogos, contra “ridículas” nuevas reglamentaciones de la agencia reguladora

Funcionarios, trabajadores, estudiantes, asociaciones y sindicatos de radiología, denunciaron arbitrarias reglamentaciones emitidas recientemente por la Autoridad Reguladora Radiológica y Nuclear (ARRN). Según los radiólogos, las nuevas disposiciones son incompatibles con la realidad del país y reflejan un grave desconocimiento de las prácticas médicas.

Lea más: Médicos y radiólogos piden a Peña que futuro titular de ARRN tenga “solvencia técnica y moral”

Édgar Dávalos, secretario general adjunto del Sindicato Nacional de Radiólogos del Paraguay, explicó a ABC que estas reglamentaciones también estipulan sanciones contra los radiólogos, con multas exorbitantes, que llegan casi hasta los G. 500 millones.

En un comunicado difundido, los profesionales solicitan una mesa técnica de trabajo y el compromiso de las autoridades para aplazar la vigencia de las nuevas disposiciones hasta tanto se obtenga un consenso técnico y jurídico. Jorge Molina Insfrán es actualmente el ministro secretario Ejecutivo de la ARRN.

Agencia exige curso y pago de registro cada cinco años

Dávalos explicó que según esta reglamentación, los radiólogos, además de contar con el permiso del Ministerio de Salud Pública (MSPBS), ahora deben tener también un registro de la ARRN, que solo se puede obtener tras realizar un curso de una semana. Aseveró que “lo más ridículo”, es que deben realizar el mismo curso cada cinco años, además de pagar nuevamente el permiso.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

“Estudiamos para ser técnicos o licenciados en radiología y después de cinco años, se saca la matrícula que te acredita. Ese registro profesional sanitario te da el Ministerio de Salud, pero ahora, con esta nueva disposición, también nos exigen sacar un permiso de la ARRN y tenés que hacer un curso de protección radiológica que dura una semana”, explicó.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

El radiólogo agregó: “Habiendo estudiado cinco años, ahora nos dicen que tenemos que hacer un curso de una semana, que cuesta G. 800.000. Una vez hecho el curso, se debe sacar una autorización de la ARRN que cuesta G. 280.000. Esa autorización dura cinco años, para posteriormente volver a realizar el curso y sacar nuevamente la misma autorización”.

Lea más: Energía atómica: ¿cuándo podría tener Paraguay un reactor nuclear?

Dávalos indicó que el registro profesional del Ministerio de Salud también vence cada cinco años y que la renovación tiene un costo de G. 80.000. “Por qué el Ministerio de Salud no me exige que estudie de nuevo la licenciatura en radiología cada vez que vence mi registro. Lo que se hace es una renovación nada más. Estas reglamentaciones no se ajustan a las necesidades del país”, reclamó.

ARRN estipula millonarias multas

Sobre las multas, el radiólogo indicó que en el Artículo 14 del Reglamento de Infracciones, Sanciones y del Procedimiento Sumarial de la ARRN, que tiene fecha del 24 de junio del 2025, se estable que estas sanciones consisten en el pago a la ARRN de una suma de dinero por infracciones divididas en graves, moderadas y leves.

“El documento dice que la multa se aplicará conforme a la gravedad de la infracción. Una infracción grave tiene como multa 2.000 a 4.000 jornales mínimos para actividades diversas no especificadas. Un jornal mínimo es G. 111.502 y, pagar esa multa es un monto mínimo de G. 223 millones y, si es de 4.000 jornales, la multa sube a casi G. 450 millones”, explicó Dávalos.

El documento, indica que la infracción moderada se multará con 1.000 a 1.999 jornales y, la infracción leve con 1 a 999 jornales mínimos. En todos los casos, el monto es exorbitante.

Ridículas faltas, dicen radiólogos

En relación a las supuestas faltas graves que puede cometer un radiólogo, el documento detalla por ejemplo, el de operar con autorización suspendida o revocada.

“O sea, si no contamos con la autorización de la ARRN que depende de ese curso de una semana, es operar con autorización suspendida o revocada. Como infracción grave, se indica también el impedir u obstaculizar una inspección de la ARRN, es decir, que si ellos llegan a un hospital y quieren controlar los equipos radiológicos y, si la persona que está en ese momento, no es el que está a cargo y les pide volver en otro momento cuando esté el jefe, esto se considera como una falta grave”, lamentó Dávalos.

El vocero del Sindicato Nacional de Radiólogos del Paraguay indicó que en el país hay 9.700 radiólogos registrados, entre técnicos y licenciados. De estos, 1.400 profesionales trabajan en el Ministerio de Salud, 1.200 en el IPS, 300 aproximadamente en el Hospital de Clínicas y, el resto, prestan servicio en el sector privado u hospitales que no dependen de Salud Pública.

“Ya no es más una autoridad reguladora radiológica, paso a ser una autoridad recaudadora, porque lo único que quieren es recaudar. Es como una casa de brujas en contra de los radiólogos, teniendo en cuenta que, todas las instalaciones radiológicas dependientes del Ministerio de Salud y, me atrevo a decir también de IPS, no están habilitadas por la ARRN. Pero no van a cerrar ningún hospital público, porque anda que cierren el Incan, media hora van a durar en sus funciones”, afirmó.

ABC intentó conversar con Jorge Molina Insfrán ministro secretario de la ARRN, pero no atendió llamadas ni mensajes.