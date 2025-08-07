Declaran duelo distrital por la muerte de concejal de San Pedro de Ycuamandyyú

El intendente municipal, Carlos Quiñónez (ANR–HC), firmó la resolución que oficializa el luto, señalando que el edil fue “un servidor público comprometido con el desarrollo de nuestra ciudad, desempeñando sus funciones con dedicación, responsabilidad y vocación de servicio”.

La resolución establece que durante el duelo las banderas permanecerán izadas a media asta, en señal de respeto y homenaje.

“Su partida representa una pérdida irreparable para este gobierno municipal, para sus colegas y para toda la ciudadanía que lo conoció y valoró”, expresa el documento oficial, que también transmite las condolencias institucionales a los familiares y seres queridos del edil.

Accidente fatal en Ruta PY03

El fatal accidente se registró cerca de las 16:10 de hoy, en el kilómetro 71 de la Ruta PY03, en cercanías de Arroyos y Esteros. En el hecho estuvieron involucrados tres vehículos, uno de los cuales era conducido por el concejal Peralta Irala.

El siniestro dejó como saldo dos fallecidos: el propio concejal y su abuela, Elva Tuaso viuda de Irala (83). La hija del edil, una menor de 14 años, fue la única sobreviviente del vehículo familiar y recibió atención médica de urgencia.

A raíz del accidente, el tránsito en la zona estuvo totalmente bloqueado por al menos tres horas, debido al vuelco de uno de los camiones involucrados. Bomberos voluntarios, efectivos de la Policía Nacional y la Patrulla Caminera trabajaron intensamente para liberar al menos una calzada y restablecer parcialmente el paso vehicular.

Hijo de un conocido periodista

Christian David Peralta Irala era hijo del reconocido periodista Cristino Peralta Bernal. Su fallecimiento genera gran conmoción en San Pedro y otras localidades del país, donde era ampliamente conocido.