Acusan a agente especial de Senad por vaciamiento de cuentas bancarias de un detenido

La acusación presentada por la fiscala Lorena Ledesma es en contra del agente especial auxiliar de la Secretaría Nacional Antidrogas (Senad) Víctor Alejandro Miguel Barreto Cárdenas, de 25 años, por supuesta estafa mediante sistemas informáticos, quebrantamiento del depósito, alteración de datos relevantes para la prueba y acceso indebido a sistemas informáticos, todos en carácter de autor.

Según la teoría plasmada por la agente del Ministerio Público en el escrito de acusación, el 25 de enero de este año, el agente especial ingresó a las 19:23 a las oficinas de la Senad, ubicadas sobre la Avda. Fernando de la Mora casi De la Victoria, en la ciudad de Asunción; se dirigió a la Dirección de Inteligencia e ingresó a la Oficina del Departamento de Investigación al Crimen Organizado, y extrajo de uno de los cajones de un escritorio una agenda.

Posteriormente, se dirigió a la Oficina del Departamento de Inteligencia Técnica (DIT), sin encender las luces, aprovechando que en el lugar no se encontraba personal de ese departamento debido a que no era día laboral. En esa dependencia se encontraban depositadas evidencias entre las cuales se identificaron varios aparatos celulares incautados en el operativo de aprehensión del Sr. Orlando Vendramini Neto, realizado el día 22 de enero de 2025.

La detención del ciudadano brasileño se concretó en el procedimiento dirigido por un grupo operativo perteneciente a la Dirección de Inteligencia de la Secretaría Nacional Antidrogas (Senad), que concluyó con la expulsión del detenido de la República del Paraguay.

Agente de Senad habría vaciado cuentas bancarias

La acusación fiscal agrega que el agente Víctor Alejandro Miguel Barreto Cárdenas ingresó al lugar a fin de extraer los teléfonos celulares incautados, para lo cual utilizó un neceser de color marrón a fin de ocultar los aparatos, en varias oportunidades, y luego se retiró de la Senad por la puerta principal de la Oficina de la Guardia, a las 22:12.

Una vez que el ahora acusado tuvo la disposición de estos aparatos celulares, accedió a las cuentas bancarias en dólares a nombre de la empresa “ACRES Y CIA S.A.”, habilitadas en el Banco Nacional de Fomento, que se encontraban instaladas en los dispositivos incautados y realizó varias transferencias bancarias vía SIPAP de manera irregular, desde la cuenta en dólares a varias personas titulares de cuentas bancarias de distintas entidades; y realizó compras a través de Pagos QR con la cuenta en guaraníes.

“Los aparatos celulares incautados tenían instalados y activados el Token bancario, desde donde se realizaron transacciones denunciadas por la víctima, que ascienden a un valor de 22.454 dólares americanos y 12.650.000 guaraníes, aproximadamente, de perjuicio patrimonial”, puntualiza el Ministerio Público en el requerimiento conclusivo presentado.

La fiscala interina de la Unidad Especializada en Delitos Informáticos Lorena Ledesma resalta en otra parte de la acusación que el agente Víctor Barreto Cárdenas conocía y quería la realización de las conductas señaladas, y para ello incluso llegó a averiguar los precios en los locales, conforme se desprende del informe remitido por la Senad de las indagaciones efectuadas en la firma “Alemania Cell”, en fecha 25 de enero de 2025, horas antes de ingresar a la base de la institución en un día inhábil.

Obligado a entregar sus contraseñas

Tras su detención en Paraguay y antes de ser entregado en Brasil, Orlando Vendramini Neto fue despojado de cuatro celulares y supuestamente obligado a entregar las contraseñas de los dispositivos e incluso de sus cuentas bancarias, conocidas como Token.

Los códigos fueron entregados aparentemente bajo amenazas por parte de los agentes de la Senad que lo detuvieron, entre ellos el ahora detenido, quienes para disipar la atención sobre el caso esperaron cinco días para volver a prender dos de los celulares, pero justo fueron los teléfonos en los cuales el brasileño tenía habilitadas dos de sus cuentas bancarias.

El detenido y posteriormente expulsado de nuestro país, Orlando Vendramini Neto, de 64 años, es señalado en Brasil como mandante del homicidio de su antiguo socio comercial Vanderleis Rodrigues de França, alias Vanderleis Paraiba, de 61 años.

El crimen fue perpetrado por dos sicarios el 5 de noviembre del año pasado en pleno centro de la ciudad brasileña de Sete Quedas, estado de Mato Grosso do Sul, al otro lado de la colonia paraguaya Pindoty Porã.