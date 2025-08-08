La feria Study in Korea 2025, una oportunidad para estudiar en Corea

El Centro Educativo Coreano en Paraguay está organizando la Feria de Educación “Study in Korea 2025”, la cual tendrá lugar en la Universidad Americana (sede Asunción), los días miércoles 13 y jueves 14 de agosto de 11:00 a 18:00.

La Feria de Educación “Study in Korea 2025” es un evento promovido por el Gobierno de la República de Corea, a través del Ministerio de Educación de Corea y del NIIED (National Institute for International Education), con el apoyo del Centro Educativo Coreano en Paraguay.

El objetivo principal es el de difundir oportunidades académicas en Corea del Sur para estudiantes internacionales. Asimismo, busca fomentar el intercambio cultural y académico, además de fortalecer el proceso de internacionalización de la educación superior coreana.

Esta Feria está diseñada para informar y promover a los estudiantes paraguayos oportunidades de estudio en Corea del Sur. La misma cuenta con la participación de cuatro universidades coreanas, las cuales presentarán sus ofertas académicas y asesoramiento personalizado sobre programas de estudio, becas, requisitos de admisión, entre otros.

También habrá varios stands donde podrán informarse acerca de la Beca del Gobierno Coreano BECA GKS, lugar de estudio del idioma coreano y un stand de la carrera de Licenciatura de la lengua coreana en el INAES.

