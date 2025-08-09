Estas son las calles que estarán bloqueadas en el arranque de los Juegos Panamericanos Asu2025

Mañana arrancan los Juegos Panamericanos Asu2025 y una de las sedes para las competencias será la Costanera de Asunción, la cual estará cerrada al tránsito tres días.

El Inspector Daniel Cárdenas, jefe Operativo de la Policía Municipal de Tránsito de Asunción, dio un panorama de las calles que estarán bloqueadas y la forma en el que los automovilistas tendrán que moverse para llegar a sus destinos.

“Para hoy no tenemos previsto ningún bloqueo, si para mañana. Arrancamos a las 04:00 con la Avenida Costanera, que va a estar bloqueada desde el puente Héroes del Chaco hasta Colón, en ambos sentidos, hasta las 13:00”, señaló el Inspector de Tránsito.

Luego continuó: “En la Costanera Sur estaríamos realizando un bloque en ambos sentidos, desde Colón hasta su salida con la Avenida Perón, desde las 06:00 hasta aproximadamente las 11:00. En este lugar va a haber práctica de desfile policial-militar”.

El domingo 10 también se va a bloquear la Costanera Norte desde puente Héroes del Chaco hasta Colón, en ambos sentidos de circulación.

Los trayectos a seguir

“Los que vienen de hacia Mariano Roque Alonso ingresan en la colectora del viaducto Botánico y ahí van a haber agentes de tránsito que van a estar guiando y van a poder acceder al puente Héroes del Chaco. Los que vienen de hacia el centro, van por Artigas hasta la rotonda que está frente al Botánico y por ahí acceden a la colectora”, comentó Daniel Cárdenas.

Seguido indicó: “Los que vienen de hacia el Chaco, van a poder cruzar el puente y llegar hasta la rotonda del Botánico y dirigirse hacia su destino”.

El jefe Operativo de la Policía Municipal de Tránsito expresó que están preparando 182 agentes de tránsito que van a estar distribuidos en varios grupos durante los turnos mañana, tarde y noche, ya que la cobertura va a ser 24 horas.

Durante la inauguración de los Juegos Panamericanos Asu2025, el sábado por la tarde en el estadio Defensores del Chaco, a partir de los trescientos metros a la redonda, estará todo vallado.

“La cobertura de la policía de tránsito será desde Costanera hasta Carlos Antonio López. Carlos Antonio López en toda su extensión y no se va a permitir estacionamiento en la vereda, en el paseo central ni en franjas peatonales", finalizó.