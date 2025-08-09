Nacionales

PJC: paciente del Hospital Regional costeó tomografía con ayuda ciudadana

Una joven madre de familia, de 32 años, que fue hospitalizada tras sufrir golpes en la cadera, el cuello y la cabeza luego de caer de una escalera, fue víctima del grave problema de la falta del servicio de tomografía en el Hospital Regional de Pedro Juan Caballero, según denunció su esposo, quien tuvo que pedir ayuda a la ciudadanía para costear el estudio. Por su parte el director del nosocomio, señaló que hay un mecanismo de asistencia a los pacientes a través del Hospital del Instituto de Previsión Social (IPS) de esta ciudad.

Por Eder Rivas
08 de agosto de 2025 - 14:49
Hospital Regional de Pedro Juan Caballero.
Hospital Regional de Pedro Juan Caballero.

Una mujer de 32 años que se desempeña como empleada doméstica en la ciudad de Pedro Juan Caballero, madre de dos hijos, entre ellos una pequeña de 3 años ingresó en el servicio de urgencias del Hospital Regional de esta ciudad aproximadamente a las 10:00 del jueves último luego de sufrir golpes en la cadera, el cuello y la cabeza.

La paciente se quejaba de mucho dolor de cabeza y se necesitaba someter a una tomografía para tener un diagnóstico preciso, según manifestó su esposo Edgar Garcete.

Edgar Garcete, esposo de la paciente que necesitaba tomografía.
Edgar Garcete, esposo de la paciente que necesitaba tomografía.

Dada la situación, el mismo manifestó que los médicos del servicio le manifestaron que no contaban con el servicio de tomografía y la única opción que le quedaba fue acudir al servicio privado, un centro de diagnóstico que queda frente mismo al centro asistencial público.

En ese establecimiento le manifestaron que el estudio que necesitaba costaba G. 500.000, indicó. “Soy pobre y no tengo ese monto”, dijo el esposo de la paciente por lo que tuvo que pedir la colaboración de la ciudadanía para solventar el gasto.

El contenedor en cuyo interior se encuentra el tomógrafo pero el dispositivo aún no está operativo.
El contenedor en cuyo interior se encuentra el tomógrafo pero el dispositivo aún no está operativo.

A 20 días del anuncio, el tomógrafo sigue sin operar

El pasado 19 de julio el gobernador de Amambay y padrino político de los gerentes actuales de Salud en el Departamento, Juan “Juancho” Acosta (ANR), anunció con bombos y platillos la puesta en funcionamiento de un “moderno equipo de tomografía con servicio de radiólogo 24 horas los 7 días de la semana

Sin embargo, casi 20 días después, si bien el equipo ya se encuentra en un contenedor frente al servicio de urgencias del nosocomio, varios usuarios del Hospital Regional de Pedro Juan Caballero, en su mayoría de escasos recursos económicos, como el caso que presentamos en esta nota, siguen viéndose en la obligación de solventar el estudio cuyo costo es de unos G. 500.000 en el sector privado y muchas veces acuden a la caridad de la comunidad.

Publicación hecha en su cuenta de Facebook por el Gobernador de Amambay Juan Acosta (ANR).
Anuncio hecho en su cuenta de Facebook por el Gobernador de Amambay Juan Acosta (ANR).

La versión del director médico del nosocomio

El doctor Nery Cáceres, director médico del Hospital Regional de Pedro Juan Caballero, afirmó que en el caso de la paciente de 32 años ingresada ayer no había necesidad de hacerse la tomografía

Por otro lado, señaló que en los próximos días empezará a funcionar el nuevo tomógrafo, pero no especificó una fecha.

Agregó que mientras tanto los pacientes se realizan el estudio en el Hospital de IPS de Pedro Juan mediante un acuerdo entre los entes y otros son derivados al Hospital Regional de Concepción y que en esos casos la tomografía no tiene costo alguno para los pacientes.

Dr. Nery Cáceres, director médico del Hospital Regional de Pedro Juan Caballero.
Dr. Nery Cáceres, director médico del Hospital Regional de Pedro Juan Caballero.

