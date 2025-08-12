Declaran de interés turístico nacional las “Fiestas Fundacionales de Caapucú 2025”

Las festividades por los 238 años de Caapucú comenzaron ayer, 10 de agosto, con un evento deportivo. Hoy, a las 19:00, está prevista la habilitación lumínica desde la entrada hasta la salida de la ciudad. Se invita a participar de una caravana con la bandera patria para expresar el orgullo de un pueblo que brilla, señala la convocatoria del intendente Gustavo Penayo Arce (ANR).

Por resolución Nº 1038/2025, la Senatur oficializó la declaración de interés turístico nacional “Fiestas Fundacionales Caapucú 2025” y encomendó a la Dirección de Marketing Turístico, dependiente de la Dirección General de Productos Turísticos, la realización de los trámites administrativos pertinentes para dar cumplimiento a esta disposición.

Asimismo, esta dirección se encargará de velar por la correcta aplicación del Manual de Uso: Sello de Interés Turístico Nacional, así como de implementar acciones correctivas que garanticen su adecuado posicionamiento.

Este municipio fue fundado el 15 de agosto de 1787 por Pedro de Melo de Portugal, y antiguamente se hallaba ubicado donde actualmente está la compañía Capilla Tuyá. Por falta de agua, se mudó donde actualmente residen más de 15.000 habitantes.

Actividades

Hoy, a las 19:00, se realizará la habilitación lumínica y caravana desde la entrada de la ciudad.

La primera Expo Agrícola, Ganadera y de Emprendedores, denominada “Campo, Historia y Futuro”, organizada por la Municipalidad de Caapucú bajo la administración del intendente Gustavo Penayo Arce (ANR), se llevará a cabo el próximo 14 de agosto, a partir de las 10:00, en el predio de El Arriero.

Durante la feria, los visitantes podrán recorrer stands de productores ovinos, porcinos, ganaderos, avícolas y agrícolas, además de acceder a ofertas especiales de microempresas locales que exhibirán lo mejor de su producción.

Uno de los ejes de la exposición será la capacitación técnica, con charlas a cargo de productores, empresas privadas, funcionarios del Banco Nacional de Fomento (BNF), el Crédito Agrícola de Habilitación (CAH) y la Cooperativa Caapucú Limitada, quienes brindarán información sobre acceso a créditos, asistencia técnica y oportunidades para el desarrollo del sector rural.

El programa festivo continuará en el predio de El Arriero con eventos culturales y recreativos para toda la familia.

Viernes 15 de agosto: presentación en escenario de Osvaldo Cantero y Bandidos del Amor, dos reconocidos artistas que prometen encender la noche con su repertorio.

Sábado 16 de agosto – Día del Niño: desde las 14:00, actividades recreativas para niños, incluyendo globo loco, cama elástica, trencitos, rueda gigante, regalos, simulador de montaña rusa y el popular chete col, todo con acceso gratuito.

La jornada culminará con una gran fiesta bailable en el mismo predio, con la actuación de agrupaciones como Qmbia Juan, Qmbia Base, Banda Show Caapucú, Agrupación Santa Cecilia y la puesta en escena del grupo teatral Emiliano, Guerra y Pasión, que fusiona historia, danza y música en un espectáculo único.