Ferias de la Agricultura Familiar en simultáneo esta semana

En las ciudades de Lambaré y Asunción se realizarán las Ferias de la Agricultura Familiar, esta semana, con el objetivo de fomentar la venta directa de productos provenientes de fincas familiares, eliminando intermediarios y asegurando precios justos tanto para productores como para consumidores.

Aseguran que con esta iniciativa la ciudadanía accede a alimentos frescos, de calidad y con identidad nacional, al tiempo que impulsa el desarrollo económico de más de 775 familias rurales, organizadas en 27 comités y asociaciones.

Feria permanente

La feria permanente de orquídeas se desarrolla en el Centro de Exposición y Venta de San Lorenzo (km 11 – Ruta PY02, frente a la UNA), de lunes a viernes, de 08:00 a 16:00.

Ferias simultáneas el miércoles 13 de agosto

Comendador Bó y Guaraníes, Lambaré.

Avenida Carlos Antonio López, a metros del Parque Carlos Antonio López, Asunción.

Feria “De Raíz”, en el Shopping Multiplaza, Asunción.

Jueves 14 de agosto

Feria de plantas y flores en el Shopping Multiplaza, Asunción.

En las ferias se podrá encontrar una amplia variedad de productos: queso Paraguay, carnes de cerdo, lechón, cabra y oveja, gallina casera, pato, huevos, choclo, harina de maíz, porotos, miel de abeja, maní, almidón, tomate, pimiento, mandioca, batata, verduras, frutas de estación, granos, artesanías, flores y plantas, entre otros.