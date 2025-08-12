Paraguarí: 20 años de prisión para abusador de menor

El Tribunal Colegiado de la Circunscripción Judicial de Paraguarí, presidido por el magistrado Hugo Ignacio Ríos Alcaraz e integrado por los magistrados Fabiola Quintero y Antonio Benítez, dictaminó la culpabilidad de Nimio Manuel Méndez, de 42 años y oriundo de La Colmena, tras un juicio oral y público que culminó el viernes. Méndez fue declarado culpable del delito de “abuso sexual en niños” y deberá cumplir una pena de 20 años de prisión en la Penitenciaría Regional de Misiones.

Durante el juicio, las pruebas testimoniales y documentales presentadas demostraron de manera irrefutable la existencia del abuso sexual y la autoría de Nimio Manuel Méndez en la consumación del delito.

La víctima, un niño menor de 10 años, fue abusada el 23 de enero de 2024, alrededor de las 12:00, en el interior de su propia vivienda. Según se probó, el acusado encerró al niño en una habitación y lo sometió sexualmente a la fuerza, aprovechando la ausencia de sus padres.

El grito de auxilio del niño alertó a un vecino, quien acudió al lugar y lo encontró en una situación desgarradora: el agresor, desnudo, lo tenía aprisionado en la cama.

El vecino relató que al abrir la puerta de la habitación, observó al niño desnudo y al acusado vistiéndose rápidamente para huir del lugar. Posteriormente, el niño, entre lágrimas, relató lo sucedido a sus padres, quienes realizaron la denuncia correspondiente.

En representación del Ministerio Público, intervino el Agente Fiscal, abogado Oscar Fernández, mientras que el abogado César Céspedes actuó como defensor técnico.