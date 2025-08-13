Mujer pide que la justicia actúe tras intento de abuso sexual y robo domiciliario

Inocencia Aponte, de 26 años, había denunciado el pasado domingo en horas de la madrugada que su vecino, identificado como Jorge Caballero, alias Koke, habría ingresado en su vivienda con la intención de robar una aspiradora, y no es la primera vez que entra en su casa.

“Estoy pasando una situación muy difícil, ya que una persona que es mi vecino entró en mi casa en dos ocasiones. La primera vez hasta mi pieza e intentó abusar de mí, pero no pudo”, relató la víctima.

La misma menciona que vive sola con su hija de 2 años, ya que su marido está trabajando en el Chaco, y teme por su vida y por la de su nena, ya que el victimario vive pegado a su casa y sabe muy bien cuál es el movimiento y cuándo la pareja de Aponte ya no está con ella.

“Ya hice mi denuncia ante el Ministerio Público. En la primera denuncia se logró emitir una orden de restricción, pero no cumplió, ya que su casa está pegada a mi vivienda y, con esto, yo no tengo seguridad allí. La primera denuncia estuvo a cargo de la unidad de la fiscal Mirta Valle, la cual no hizo absolutamente nada”, indicó la víctima.

“En esa unidad fiscal me dijeron que no tenía prueba alguna para acusarlo y que, en el momento que ocurrió el hecho, hubiera gritado para que los vecinos puedan salir y ver qué está pasando y, de esa manera, tener un testigo para poder acusarlo”, agregó Aponte.

En esta segunda ocasión, alias Koke ingresó nuevamente a su casa con el objetivo de sustraer algún elemento de valor, pero según Inocencia Aponte, el objetivo del mismo era abusar de ella, porque abrió nuevamente la ventana de su sala pero no logró ingresar y solo llevó una aspiradora.

“Es clara su intención, que es abusar de mí, ya que en el depósito tenía varios otros elementos de valor como bicicletas, entre otros, y no los llevó. Solo se llevó la aspiradora de mano. Yo no tengo seguridad, ¿y qué están esperando los de la justicia? ¿Que me violen o que me maten o que le hagan algo a mi hija? Espero que la justicia actúe en este caso”, manifestó.

En ese sentido, desde la unidad número uno, a cargo del agente fiscal Eduardo Alegre, que tiene el caso del robo de la vivienda de Inocencia Aponte, imputó y remitió una orden de captura contra este ciudadano Jorge Caballero, alias Koke, y que ya fue aprehendido y está recluido en la Comisaría Primera de San Juan Bautista, Misiones.

Mientras que la primera denuncia de supuesto hecho de intento de abuso sexual se encuentra en la unidad de la agente fiscal Mirta Valle, donde están continuando con el proceso de investigación de dicho caso.

Pero la misma emitió la orden de la aplicación de medida de protección a favor de Inocencia Aponte, solicitando a través de un oficio a la Comisaría Primera cumplir dicha orden, la cual no tiene una fecha de vencimiento, explicó la agente fiscal.