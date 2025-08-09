Unos 19 reclusos fueron trasladados del penal de Misiones al penal de Minga Guazú

En total, son 19 las personas privadas de libertad condenadas de la Penitenciaría Regional de Misiones que fueron trasladadas al penal de máxima seguridad de Minga Guazú, en el departamento de Alto Paraná.
Al respecto, el comisario principal Isabelino Galeano, jefe del operativo, señaló que “se desarrolló de manera simultánea en todas las cárceles del país, la cual reunimos todos los reclusos condenados que son trasladados a un lugar más adecuado en la cárcel de Minga Guazú”, indicó.
“De Misiones son trasladadas 19 personas, que fueron elegidas por el director del penal para que sean trasladadas. Nosotros estuvimos realizando el trabajo de identificación de los mismos y entrega a los personales militares para que puedan ser trasladados hasta Minga Guazú”, agregó Galeano.
El operativo arrancó a las 05:00 horas de esta mañana y concluyó con la salida del ómnibus fuertemente custodiado que trasladó a estas personas a las 06:30 horas.