Unos 19 reclusos fueron trasladados del penal de Misiones al penal de Minga Guazú

SAN JUAN BAUTISTA, Misiones. A tempranas horas de este viernes se realizó el operativo de extracción y posterior traslado de 19 reclusos de la Penitenciaría Regional de Misiones al penal de máxima seguridad de Minga Guazú. Los trasladados son personas condenadas, que fueron elegidas por el director de la cárcel, indicó el jefe del operativo, comisario Isabelino Galeano.