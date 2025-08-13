Mujeres productoras de Guayaybí reciben maquinarias e implementos agrícolas del MAG

Entre las organizaciones beneficiadas se encuentran el Comité de Mujeres “3 de Setiembre”, “San Rafael” y la Asociación de Mujeres Nueva Esperanza, todas del municipio de Guayaybí. Las mismas recibieron dos tractores agrícolas con implementos, motocultores, sembradoras, fumigadores, semillas, fertilizantes y materiales para la preparación de huertas.

Según el ministro de Agricultura, Carlos Giménez, el proyecto tuvo una inversión de G. 1.570.846.635, distribuidos a favor de las organizaciones beneficiadas. El monto mayor, de G. 1.220.536.560, fue adjudicado a los Comités de Mujeres “3 de Setiembre” y “San Rafael”, que incluyó la compra de tractores, pulverizadores, sembradoras, abono, semillas y otros insumos.

Mientras que la Asociación de Mujeres Nueva Esperanza recibió un aporte de G. 350.310.075, destinado a la compra de insumos para huertas, semillas y elementos para la producción avícola.

Lea más: Guayaybí: productores de banana y piña reciben implementos agricolas y fertilizantes

Importante asistencia

Con respecto al apoyo otorgado a las mujeres trabajadoras de la zona que se dedican a la agricultura familiar, la presidenta del Comité de Mujeres “3 de Setiembre”, Mirian Ojeda, habló en representación de su grupo y de las demás organizaciones, diciendo que el acompañamiento del Ministerio de Agricultura es muy importante para que puedan mejorar la calidad y el rendimiento de su producción.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

Lea más: Exportacion de piña genera un importante ingreso a Guayaybí

Por su lado, el titular del MAG, Carlos Giménez, se comprometió a seguir trabajando con todos los productores de la zona, y principalmente a seguir fomentando la agricultura familiar campesina, que es uno de los sectores fundamentales que sostiene la economía del país, refrió.