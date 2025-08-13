PJC: Víctima de violencia denuncia favoritismo de la Justicia hacia agresor

La denuncia por violencia familiar fue presentada ante una comisaría en abril de 2024. Entonces, Franciely Gallardo, de 21 años, fue víctima de agresión verbal y física, según su relato. Apuntó como autor a Pedro Benítez Cubilla, de 23 años.

Tras la presentación de la denuncia, el supuesto agresor fue imputado por violencia familiar y remitido a la cárcel de Pedro Juan Caballero, pero recuperó su libertad al comprobarse que era adicto a las drogas y con la obligación de seguir un tratamiento. La decisión del juez de garantías de Pedro Juan Caballero, Álvaro Rojas, fue con la condición de que cumpla obligatoriamente un tratamiento contra su adicción.

La resolución tuvo el visto bueno del fiscal interino de la causa en aquel momento, Celso Morales, según los datos.

“Temo por mi vida, él me amenazó de muerte”

Franciely Gallardo, víctima de violencia familiar y quien asegura que se vio en la obligación de viajar a España por temor a que su supuesto agresor la mate, señaló que su expareja la tiene amenazada de muerte. “Me envió mensajes por WhatsApp; cuando me pide que declare a su favor se hace el buenito, pero después me amenaza de muerte; temo por mi vida, quiero que se haga justicia y solo así voy a poder volver a Paraguay”, expresó.

Gallardo otorgó un poder especial al abogado Greco Mereles para dar continuidad a las acciones en el marco de una querella adhesiva en la causa abierta.

El proceso sigue su curso, según fiscal de la causa

El fiscal Rodrigo Espínola, quien actualmente lleva adelante la acción fiscal, manifestó que el Ministerio Público ya acusó a Pedro Benítez Cubilla y que se aguarda la realización de la audiencia preliminar.

“Él (Pedro Benítez) tiene medidas alternativas a la prisión porque está siguiendo su tratamiento de desintoxicación (es adicto a drogas); la querella no puso a conocimiento de la fiscalía la intención de una medida diferente hasta ahora”, expresó el fiscal.

“La libertad es la regla y la prisión, la excepción”

El abogado Álvaro Rojas, juez penal de garantías de Pedro Juan Caballero, manifestó que Pedro Benítez Cubilla estuvo en la cárcel al inicio del proceso penal, pero esa medida quedó sin efecto, entre otras cosas, por su condición de adicto a las drogas.

“Al inicio consideramos prudente decretar la prisión, luego la defensa técnica solicitó una revisión de medidas y la aplicación de medidas menos gravosas, alegando que seguía un tratamiento médico. Se le practicó un análisis toxicológico y se determinó que el procesado es usuario de sustancia estupefaciente y se le realizó una evaluación psicológica; en base al resultado de esos estudios se le dio la libertad y una de las condiciones era seguir el tratamiento médico”, indicó el magistrado.

Expresó además que se debe tener en cuenta que, en la aplicación de la ley, la libertad es la regla y la prisión es la excepción. Agregó que desde el juzgado a su cargo ejercen un control para asegurarse de que el procesado siga su tratamiento, que, según señaló, se realiza en el Centro Terapéutico Ágape, ubicado en el municipio de Umuarama, estado de Paraná, Brasil.