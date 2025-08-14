Semana por los Derechos 2025: niñas, niños y adolescentes presentaron sus demandas al Estado

Con mensajes claros y directos, niñas, niños y adolescentes de distintas partes del país lanzaron la Semana por los Derechos de la Niñez y Adolescencia 2025, una campaña anual que reúne a organizaciones sociales, instituciones públicas y agencias de cooperación para visibilizar las realidades, brechas y desafíos que enfrentan.