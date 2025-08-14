Nacionales

Semana por los Derechos 2025: niñas, niños y adolescentes presentaron sus demandas al Estado

Con mensajes claros y directos, niñas, niños y adolescentes de distintas partes del país lanzaron la Semana por los Derechos de la Niñez y Adolescencia 2025, una campaña anual que reúne a organizaciones sociales, instituciones públicas y agencias de cooperación para visibilizar las realidades, brechas y desafíos que enfrentan.

Por ABC Color
13 de agosto de 2025 - 00:05
Semana por los Derechos de las niñas, niños y adolescentes.

En el acto hubo un espacio de intercambio intergeneracional entre instituciones del Estado, agencias de cooperación y sociedad civil, con niñas, niños y adolescentes, que este año vuelve a poner en el centro temas como educación de calidad, salud mental, ambiente sano, participación protagónica y protección, entre otros.

Se llevó a cabo el lanzamiento oficial de la campaña “Participamos, actuamos y en comunidad el presente transformamos”, en el marco de la Semana por los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes 2025.

Una campaña de comunicación e incidencia que se realiza anualmente desde 1994 y que fue declarada de interés público por el Decreto N.º 5.039/94. Se lleva a cabo durante este mes.

Es impulsada por la Coordinadora por los Derechos de la Infancia y la Adolescencia (CDIA), junto a organizaciones de la sociedad civil, instituciones del Estado y agencias de cooperación, embajadas, entre otras, cuenta con el apoyo de varias agencias internacionales de cooperación, entre ellas el Fondo de Población de Naciones Unidas en Paraguay (Unfpa) y la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (Aecid).

