Sentencian a nueve meses de cárcel a gestor cultural de La Chispa con ordenanza derogada

El tribunal de sentencia compuesto por los jueces Héctor Capurro, Juan Carlos Zárate y Yolanda Portillo, en donde esta última votó en disidencia, sentenció a nueve meses de prisión con suspensión de la condena a Sebastián Coronel, gestor del centro cultural La Chispa.

La condena se dio por “contaminación del aire y polución sonora”, ya que, según el tribunal, se comprobó que se excedieron los decibeles permitidos en dos ocasiones.

Sin embargo, la jueza Yolanda Portillo votó en disidencia y argumentó que al momento de iniciarse el proceso en contra de La Chispa, la ordenanza por la que se imputó a Coronel estaba derogada, por lo que no existía tipicidad, hecho que desde un principio fue cuestionado por la defensa técnica.

“Para condenarnos utilizan reglamentos que no tienen vigencia. Te castigo con la mano derecha con reglamentos que no están vigentes, pero para ser benevolentes, aplicamos la ley que nosotros mismos propusimos a la municipalidad”, denunció Coronel al salir de la audiencia y adelantó que apelarían la resolución.

“Vamos a seguir resistiendo”

Sebastián Coronel, pese a la condena, aseguró que seguirán resistiendo con el arte, sobre todo porque el mismo incomoda al gobierno y poder de turno, al que calificó como autoritario.

“No quedó duda que somos un centro cultural que hacemos arte, y vamos a seguir haciendo y vamos a seguir resistiendo. Parece que aquí solamente podés hacer cultura en la calle si tenés un cartel de Ueno Bank o de Pilsen. Si haces cultura de manera gratuita, es un crimen. Estoy orgulloso que me multen, porque evidencia de que le molestamos a este gobierno autoritario”, sentenció.