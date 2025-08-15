Condenan al músico Pedro Lerea a cinco años de cárcel

A cinco años de pena privativa de libertad fue condenado el músico Pedro Lerea Ramírez, exvocalista del grupo “Pipa para Tabaco”, en un juicio oral y público que concluyó hoy. La sentencia es por comercialización de drogas.

El Tribunal de Sentencia presidido por Mario García e integrado por Víctor Alfieri y Celia Salinas declaró probada la acusación presentada por la fiscala Ingrid Cubilla, de la Unidad Especializada de Lucha contra el Narcotráfico.

Lea más: Juicio al músico Pedro Lerea se pospuso para el 14 de agosto

Fiscala pidió condena de seis años de cárcel para Pedro Lerea

En este juicio, el segundo que se realiza por este caso, el Ministerio Público estuvo representado por la agente fiscal María Irene Álvarez, quien solicitó la penal de seis años de cárcel para Lerea.

La conducta del músico fue calificada de acuerdo del artículo 44 de la Ley de Drogas, cuya expectativa de pena es de cinco hasta quince años de pena privativa de libertad.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

Lea más: Pedro Lerea, cantante de Pipa, cae preso con varias dosis de drogas

Esta causa se inició a partir de un allanamiento realizado el 7 de octubre de 2021 al domicilio del músico, ubicado en el barrio Mburicaó de Asunción. En la ocasión, agentes antidrogas hallaron en poder de Lerea 22,8 gramos de cocaína y 25,4 gramos de marihuana, en una riñonera que tenía consigo mientras comercializaba las sustancias a otras personas mayores de edad que estaban ahí, además de dos balanzas de precisión y G. 764.000 en efectivo.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Cámara anuló primera condena y ordenó nuevo juicio

El primer juicio por este caso concluyó el 26 de setiembre de 2024, oportunidad en que el Tribunal de Sentencia presidido por Yolanda Portillo e integrado por Héctor Capurro y María Fernanda García de Zúñiga condenó a Lerea a 3 años y 7 meses de cárcel- El colegiado consideró que el acusado tenía un reproche reducido por ser usuario de drogas.

Esta sentencia fue apelada por la fiscala Ingrid Cubilla, de la Unidad Especializada de Lucha contra el Narcotráfico y el 7 de febrero pasado, anulada por el Tribunal de Apelación en lo penal, segunda sala.

Lea más: Fiscala apelará sentencia del músico Pedro Lerea

La fiscala Cubilla sostuvo que los informes psicológicos que sirvieron de base para que el colegiado llegue a la conclusión mencionada, son contradictorios. Esta situación ha sido corroborada por la Cámara, que anuló la sentencia y ordenó la realización de un nuevo juicio a Lerea.