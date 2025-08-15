El Legendario de Ñemby, puntero en fútbol de salón

La semana pasada se inició la segunda rueda del torneo de la Divisional B de Fútbol de Salón, tercera categoría, y el equipo Legendario de la localidad de Ñemby, departamento Central, se mantiene como líder e invicto del campeonato.

El Legendario terminó de manera excelente la primera rueda y luego en el inicio de la segunda demostró su condición de líder y volvió a ganar su compromiso a la escuadra de San Rafael.

Esta noche continúa con la segunda fecha en la cancha del club Fulgencio Yegros. En primer cotejo se medirán Villa Anita y San Rafael, a las 20:30 y luego a las 21:30, el líder Legendario mide a SP Unidos.

