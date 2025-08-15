Nacionales

El Legendario de Ñemby, puntero en fútbol de salón

ÑEMBY. El apasionante campeonato de la Divisional B de fútbol de salón tiene como líder absoluto al equipo Legendario FC de este distrito. Esta noche se disputan los partidos de la segunda fecha de la segunda rueda.

Por Higinio Ramón Ruiz Díaz
14 de agosto de 2025 - 16:10
El equipo Legendario de la ciudad de Ñemby, puntero e invicto del torneo de la Divisional B de Fútbol de Salón Paraguayo. Hoy juega contra SP Unidos.
La semana pasada se inició la segunda rueda del torneo de la Divisional B de Fútbol de Salón, tercera categoría, y el equipo Legendario de la localidad de Ñemby, departamento Central, se mantiene como líder e invicto del campeonato.

El Legendario terminó de manera excelente la primera rueda y luego en el inicio de la segunda demostró su condición de líder y volvió a ganar su compromiso a la escuadra de San Rafael.

Esta noche continúa con la segunda fecha en la cancha del club Fulgencio Yegros. En primer cotejo se medirán Villa Anita y San Rafael, a las 20:30 y luego a las 21:30, el líder Legendario mide a SP Unidos.

