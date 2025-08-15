Trabajadores de Biggie a Santiago Peña: “Vamos a estar mejor”

Todas las sucursales de Biggie Express permanecen cerradas tras la suspensión temporal ordenada por el presidente Santiago Peña, y ejecutada por la Dirección General de Vigilancia Sanitaria (Dinavisa) y la Secretaría Nacional de Defensa al Consumidor (Sedeco). Mientras tanto, los trabajadores, en su mayoría jóvenes en su primer empleo, esperan una solución que les permita retomar sus funciones.

Pese al cierre, siguen acudiendo a diario a realizar su trabajo a puertas cerradas, realizando inventario y limpieza o simplemente, cumpliendo turnos. Mientras tanto, toman la situación con humor, expresando sus sentimientos a través de las redes sociales.

Lea más: Productos incautados de Biggie fueron a laboratorio de consuegra de Santi Peña

“Desastre nos hiciste Santi Peña”, expresaron algunos al compartir fotos con el logo de Biggie y el cartel de “cerrado”, impreso o en algunos casos hechos a mano.

Otros expresan que tienen muchas deudas pendientes de pago, pero el Presidente decidió aplicar el siguiente lema: “Bocas que abrir y Biggies que cerrar”.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

“Justo cuando iba a empezar a pagar mis deudas”, expresó un usuario de TikTok identificado como Mauricio. El mismo pensamiento fue compartido por varios otros trabajadores.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Lea más: Posturas de gremios nacionales e internacionales en caso Biggie

Otros compartieron las imágenes de las puertas cerradas con un audio viral que dice “Pronto vas a estar en libertad, mi hermano, no te preocupes” o audios tristes.

Igualmente, algunos trabajadores recordaron el eslogan de campaña del presidente Santiago Peña y expresaron que “pronto vamos a estar mejor”.

¿Por qué cerraron los locales de Biggie?

La famosa tienda que atiende las 24 horas se encuentra suspendida por orden de Santiago Peña, según indicó Sara Irún, de la Sedeco, el martes por la tarde. El cierre se hizo efectivo el miércoles 13 a las 00.00.

La determinación se dio luego de la fiscalización de 12 de las más de 260 tiendas. Las instituciones involucradas alegan que se descubrió la venta de productos defectuosos, vencidos o reetiquetados.

Lea más: Biggie: Dinavisa realizaría nuevas inspecciones hoy y empresa pide celeridad para volver a abrir

Hoy la Dinavisa debe realizar nuevas inspecciones, pero se desconoce cuándo volverán a atender en las tiendas.