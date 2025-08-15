Yaguarón: imputan y solicitan prisión preventiva para pareja por tenencia de estupefacientes

La orden allanamiento firmada por la jueza de Garantía en lo Penal de Paraguarí, Ramona Melgarejo, se dio cumplimiento en una vivienda del barrio San José de este distrito.

Durante un operativo realizado por agentes de la Unidad Especializada de Lucha contra el Narcotráfico, fueron detenidos Raquel Soledad Centurión Ascurra (44), paraguaya, soltera, con medidas cautelares de arresto domiciliario por un caso de reducción, y Yunior David Cabral Lezcano (21), paraguayo, soltero, con antecedentes por el mismo hecho. Según informó el fiscal interviniente de la Unidad Especializada de Lucha contra el Narcotráfico, Alfredo Ramos Manzur, ambos cuentan además con antecedentes por tenencia y comercialización de drogas.

En el procedimiento, Cabral Lezcano, al notar la presencia de la comitiva, arrojó un frasco de desodorante al costado de la vivienda. Tras su verificación, se hallaron en el interior 10 dosis de cocaína tipo crack, que pesaron en total 2,5 gramos. La sustancia fue confirmada mediante análisis realizado por agentes de Antinarcóticos.

En el lugar también se incautaron un plato blanco con restos de droga, dos cuchillos de mesa con residuos del estupefaciente, un teléfono celular modelo Note 90 y la suma de G. 155.000 en efectivo.

El fiscal Ramos Manzur imputó en la fecha a los detenidos y solicitó a la jueza de Garantía la prisión preventiva para ambos. Actualmente se encuentran recluidos en la Comisaría 15ª del distrito, a disposición del Ministerio Público, a la espera de lo que determine el Juzgado de Garantía.