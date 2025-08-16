Poda mortal en Quiindy: joven muere electrocutado al caer una rama sobre el tendido eléctrico

El hecho ocurrió en la tarde de este viernes, según informó la Comisaría 10ª de este municipio. La víctima fue identificada como Ulises Fabián Mareco Samaniego, domiciliado en la misma zona donde ocurrió el hecho.

De acuerdo con el reporte policial, Mareco Samaniego se encontraba cortando ramas de un árbol cuando una de ellas cayó sobre el tendido eléctrico. Esto provocó que recibiera una fuerte descarga eléctrica, quedando atrapado entre las ramas.

Lea más: Imputan a supuesto pedófilo que pedía fotos íntimas a niños de escuelas de fútbol

En la Comisaría local, tras recibir una llamada de alerta en la oficina de guardia, agentes policiales se constituyeron rápidamente en el lugar. Los intervinientes constataron que el joven ya no presentaba signos de vida.

Lea más: Video: así ocurrió el intento de feminicidio en una estación de servicio de Quiindy

Los bomberos voluntarios de la Tercera Compañía de Quiindy ayudaron a retirar el cuerpo del joven electrocutado que permanecía en el árbol, mientras los vecinos observaban consternados.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

El caso fue comunicado al Ministerio Público y, en el lugar, se hicieron presentes también agentes de Criminalística, quienes realizaron las diligencias correspondientes.

Unite al canal de ABC en WhatsApp