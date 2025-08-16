Nacionales

Poda mortal en Quiindy: joven muere electrocutado al caer una rama sobre el tendido eléctrico

Un joven de 21 años perdió la vida, este viernes a las 15:50, tras sufrir una descarga eléctrica mientras realizaba labores de poda de un árbol. La tragedia que enlutó a una familia se registró en el barrio General Bernardino Caballero de este distrito.

Por Emilce Ramírez
15 de agosto de 2025 - 21:41
Joven fallece electrocutado mientras realizaba la poda de un árbol.
El hecho ocurrió en la tarde de este viernes, según informó la Comisaría 10ª de este municipio. La víctima fue identificada como Ulises Fabián Mareco Samaniego, domiciliado en la misma zona donde ocurrió el hecho.

De acuerdo con el reporte policial, Mareco Samaniego se encontraba cortando ramas de un árbol cuando una de ellas cayó sobre el tendido eléctrico. Esto provocó que recibiera una fuerte descarga eléctrica, quedando atrapado entre las ramas.

Bomberos voluntarios de la Tercera Compañía ayudaron a bajar del árbol el cuerpo de un joven que murió electrocutado.
En la Comisaría local, tras recibir una llamada de alerta en la oficina de guardia, agentes policiales se constituyeron rápidamente en el lugar. Los intervinientes constataron que el joven ya no presentaba signos de vida.

Los bomberos voluntarios de la Tercera Compañía de Quiindy ayudaron a retirar el cuerpo del joven electrocutado que permanecía en el árbol, mientras los vecinos observaban consternados.

El caso fue comunicado al Ministerio Público y, en el lugar, se hicieron presentes también agentes de Criminalística, quienes realizaron las diligencias correspondientes.

