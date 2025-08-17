Con desfile patriótico, Eusebio Ayala recordó su aniversario y la Batalla de Acosta Ñu

La ciudad se vistió de fiesta este sábado para conmemorar sus 255 años de fundación, el día de su protector espiritual y los 156 años de la histórica Batalla de Acosta Ñu. Desde primeras horas, la comunidad y visitantes de localidades vecinas se congregaron para vivir una jornada marcada por la memoria y la identidad.

El desfile principal congregó a miles de pobladores y visitantes, que disfrutaron de una verdadera fiesta cívica y cultural, marcada por el brillo de los trajes típicos, el sonido de las bandas y la emoción de una ciudadanía que reafirmó con orgullo su historia y legado.

A las 10:00, bajo un cielo despejado y en medio de vítores, se dio inicio al tradicional desfile estudiantil-militar sobre la avenida Acosta Ñu. Más de 25 instituciones educativas dijeron presente, con niños y jóvenes impecablemente uniformados que marcharon con paso firme y banderas en alto, emocionando a padres y pobladores.

La jornada también contó con la participación de militares, cadetes de las Fuerzas Armadas, bomberos voluntarios e instituciones artísticas, que aportaron solemnidad, disciplina y colorido a la celebración.

Los niños marcaron presencia

Un pasaje especialmente aplaudido fue la participación de los más pequeños, que se robaron todas las miradas del público apostado a lo largo de la avenida. Con pasos aún tímidos, pero cargados de entusiasmo, muchos de ellos lucieron atuendos típicos paraguayos: vestidos de ñandutí de vivos colores, camisas bordadas, fajas tricolores y sombreros piri, que dieron al desfile un aire de fiesta popular y tradición.

Entre sonrisas, saludos y hasta pequeñas coreografías, los escolares recordaron la riqueza cultural del Paraguay y arrancaron aplausos emocionados de padres y visitantes.

La escena adquirió un tono solemne con la presencia de otros niños que vistieron ropas de la época de la Guerra de la Triple Alianza, evocando a los héroes mártires de Acosta Ñu. Con chaquetas oscuras, pantalones arremangados, alpargatas y gorros de soldaditos, caminaron con paso firme, llevando réplicas de banderas y algunos, incluso, pequeñas carretillas y canastas que recordaban el sacrificio infantil en el campo de batalla.

El contraste entre la inocencia de sus rostros y la crudeza de la evocación histórica generó un profundo silencio en varios tramos del público, seguido de un prolongado aplauso que buscó honrar la memoria de aquellos niños que dieron la vida por la patria.

Esta representación conmovió a los asistentes y se convirtió en uno de los pasajes más significativos del desfile, al unir en un mismo escenario la alegría de las tradiciones paraguayas y la memoria viva de la historia nacional, llevadas con orgullo por las nuevas generaciones.

Las veredas de la avenida principal se llenaron de familias que llegaron no solo de la ciudad, sino también desde Piribebuy, Isla Pucú, Caraguatay y otros distritos, acompañando con aplausos y fotografías en cada momento del desfile.

La actividad contó con la presencia de Víctor Giménez, intendente de la localidad (ANR); Denis Lichi, gobernador de Cordillera (ANR); así como de varias autoridades locales, departamentales y nacionales.

De esta manera, Eusebio Ayala vivió una mañana en la que historia, fe y patriotismo se unieron, reafirmando el orgullo de un pueblo que mantiene viva la memoria de sus héroes y tradiciones.

