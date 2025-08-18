Colosos de la Tierra realizará mañana una “maratón” por su cierre de inscripciones

Mañana en el Molinillo de Casa Rica desde las 08:00 hasta las 20:00 se realizará la maratón de A Todo Pulmón por el cierre de las inscripciones de la campaña “Colosos de la Tierra” y se espera superar la meta de 1.583 árboles inscriptos, la cifra récord del año pasado.
Sin embargo, más allá de la cantidad de inscripciones -realizadas desde los 17 departamentos del país-, la iniciativa también tiene como uno de sus objetivos reiterar la importancia de la preservación de nuestros árboles y bosques.
Para este año el concurso habilitó categorías como “Árbol más grande del Paraguay”, “Árbol más grande de las Áreas Silvestres Protegidas”, “Árbol de mi comunidad”, “Árbol de mi escuela” y “Mejor fotografía de naturaleza”.
El lema de este año es "Patrimonios del Paraguay" y con este se resalta a los árboles nativos como verdaderas herencias vivas de nuestra nación, ya que no solamente forman parte del paisaje, sino son “guardianes de la historia, la cultura y la identidad paraguaya.”
Inscripciones hasta mañana
Para inscribir a un árbol se debe ingresar a atodopulmon.org o a través de las redes sociales: @atodopulmonPY y las postulaciones, como se mencionaba, van a estar habilitadas hasta las 20:00 de mañana, martes.
“Cada coloso es un testigo del tiempo y un símbolo de fortaleza que conecta generaciones. La campaña invita a los paraguayos a reconocer en estos árboles un patrimonio, un legado que debemos defender con orgullo y compromiso”, menciona A Todo Pulmón.
