Colosos de la Tierra realizará mañana una “maratón” por su cierre de inscripciones

La campaña ambiental Colosos de la Tierra, encabezada por la organización ambiental de A Todo Pulmón Paraguay Respira, cierra su etapa de inscripciones mañana. La “maratón” por el cierre oficial corresponderá al último “empuje” tras un mes de tiempo para las postulaciones.