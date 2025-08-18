Nacionales

Colosos de la Tierra realizará mañana una “maratón” por su cierre de inscripciones

La campaña ambiental Colosos de la Tierra, encabezada por la organización ambiental de A Todo Pulmón Paraguay Respira, cierra su etapa de inscripciones mañana. La “maratón” por el cierre oficial corresponderá al último “empuje” tras un mes de tiempo para las postulaciones.

18 de agosto de 2025 - 22:15
Una expedición de Colosos de la Tierra.
Mañana en el Molinillo de Casa Rica desde las 08:00 hasta las 20:00 se realizará la maratón de A Todo Pulmón por el cierre de las inscripciones de la campaña “Colosos de la Tierra” y se espera superar la meta de 1.583 árboles inscriptos, la cifra récord del año pasado.

Sin embargo, más allá de la cantidad de inscripciones -realizadas desde los 17 departamentos del país-, la iniciativa también tiene como uno de sus objetivos reiterar la importancia de la preservación de nuestros árboles y bosques.

Para este año el concurso habilitó categorías como “Árbol más grande del Paraguay”, “Árbol más grande de las Áreas Silvestres Protegidas”, “Árbol de mi comunidad”, “Árbol de mi escuela” y “Mejor fotografía de naturaleza”.

El lema de este año es "Patrimonios del Paraguay" y con este se resalta a los árboles nativos como verdaderas herencias vivas de nuestra nación, ya que no solamente forman parte del paisaje, sino son “guardianes de la historia, la cultura y la identidad paraguaya.”

Inscripciones hasta mañana

Para inscribir a un árbol se debe ingresar a atodopulmon.org o a través de las redes sociales: @atodopulmonPY y las postulaciones, como se mencionaba, van a estar habilitadas hasta las 20:00 de mañana, martes.

Colosos de la Tierra cuenta varias historias.
“Cada coloso es un testigo del tiempo y un símbolo de fortaleza que conecta generaciones. La campaña invita a los paraguayos a reconocer en estos árboles un patrimonio, un legado que debemos defender con orgullo y compromiso”, menciona A Todo Pulmón.

