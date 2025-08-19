San Pedro: Domingo trágico deja cuatro fallecidos, tres en accidentes de tránsito

Solo ayer domingo se reportaron tres víctimas fatales en accidentes de tránsito en el departamento de San Pedro, dos de los cuales fue de manera insólita.

En el distrito de General Resquín, la Comisaría N.º 26 de Colonia Naranjito informó sobre un accidente con derivación fatal, ocurrido en el barrio San Juan. Una motocicleta impactó contra un árbol a un costado del camino vecinal, resultando víctima fatal Lázaro Fernández, de 29 años. El biciclo quedó con daños materiales.

En Puerto Antequera, la Comisaría Segunda reportó otro accidente fatal. En el km 1, zona de la rotonda de acceso a la ciudad, una motocicleta colisionó contra una columna de la ANDE, falleciendo Elvio Varela, de 48 años, oriundo de San Pedro de Ycuamandyyú. El vehículo también quedó con daños materiales.

El tercer caso ocurrió en Capiibary, donde la Comisaría local reportó un choque entre una motocicleta y un motocarro. Rafael Valenzuela Romero, de 63 años, agricultor, falleció en el acto, mientras que Ramón Monzón, conductor del motocarro, salió ileso. Ambos vehículos sufrieron daños.

Un fallecido tras ronda de tragos en Itacurubí del Rosario

En la compañía Virgen del Rosario, distrito de Itacurubí del Rosario, se registró un caso de violencia con desenlace fatal. La Comisaría local reportó un hecho de lesión grave con objeto contundente, que dejó sin vida a Crhistian David Gómez, de 33 años. El supuesto autor, Carlos Ruiz, se dio a la fuga. Según testigos, ambos compartían tragos antes del suceso.

Otros accidentes con lesiones y daños materiales

En Santa Rosa del Aguaray , el puesto policial de Yaguareté Forest informó de un choque entre un vehículo y una motocicleta , con lesiones y daños materiales.

En 25 de Diciembre, la policía reportó un choque entre automóviles con lesiones leves y daños materiales.

Aumentan los accidentes de tránsito los fines de semana

Autoridades alertan sobre el incremento de accidentes de tránsito, especialmente entre viernes y domingo, atribuido a la falta de educación vial, estado deplorable de los caminos rurales y rutas pavimentadas destruidas, factores que favorecen la ocurrencia de siniestros viales en el segundo departamento.