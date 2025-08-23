Mercosur financiará obras de alcantarillado en Caazapá

Con fondos del Mercosur se realizará la “construcción y mejoramiento del sistema de agua potable y saneamiento básico en pequeñas comunidades rurales e indígenas del país” y unas obras para alcantarillados sanitarios en Caazapá están en marcha.

“Es una realidad que se contará con este sistema de alcantarillado sanitario, gracias al aporte del FOCEM. Esto será de muchísimo beneficio para el sistema de salud, porque tener y acceder a agua potable es salud”, mencionó al respecto la ministra de Salud, María Teresa Barán.

Asimismo, el gobernador del departamento de Caazapá, Christian Acosta, sostuvo que este proyecto beneficiaría a más de 12.000 pobladores al tratarse de un sistema moderno de saneamiento con una planta de tratamiento de agua, dos estaciones de bombeo, redes colectoras y conexiones domiciliarias.

Inversión del proyecto

La inversión total del proyecto se sitúa en alrededor de los US$ 3.000.000, de los cuales US$ 2.000.000 son aportados por el Mercosur mediante recursos no reembolsables del FOCEM. En nuestro país, el mencionado fondo ya formó parte de unos 21 proyectos con más de US$ 640 millones.

