Nueva Germania, capital de la yerba mate, celebra 138 años desde su fundación

Nueva Germania fue fundada en 1887 por Bernhard Förster, un antisemita alemán que llegó al Paraguay con el sueño de establecer una colonia de la raza aria.

Förster, junto a su esposa Elizabeth Nietzsche —hermana del filósofo Friedrich Nietzsche— y 14 colonos más se instalaron a orillas del río Aguaray con el objetivo de crear una comunidad modelo en el Nuevo Mundo.

Según relatos históricos, el gobierno paraguayo cedió 12 leguas cuadradas de tierras a Förster, quien se comprometió a asentar 140 familias europeas en un plazo de dos años, entregando 2.000 pesos como garantía.

Sin embargo, el proyecto fracasó y, al no poder cumplir con lo pactado, Förster cayó en la desesperación. El 2 de junio de 1889, se envenenó en el Hotel del Lago de San Bernardino y murió al día siguiente.

Celebración con identidad cultural

Como parte de los festejos por el aniversario 138, se declaró asueto distrital para permitir a la comunidad participar activamente en las celebraciones. El acto central fue el desfile estudiantil, donde se lucieron vestimentas tradicionales paraguayas y alemanas, además de banderas que rindieron homenaje al pasado y al presente de la ciudad.

El evento contó con la presencia de autoridades locales y nacionales, entre ellas la intendente Alicia González, el diputado Leonardo Saiz, el gobernador Freddy D’Ecclesiis, y jefes comunales de distritos vecinos.

Tras el desfile, la comunidad compartió un almuerzo de confraternidad y una fiesta popular que marcó el cierre de la jornada. Además, se desarrollaron festivales artísticos, torneos de fútbol, inauguración de obras y otras actividades.

Herencia alemana viva en el Paraguay profundo

Nueva Germania conserva aún rasgos visibles de la cultura alemana: casas de estilo europeo, el uso del idioma y tradiciones gastronómicas como la torta alemana y el pan casero. Varias familias descendientes de colonos mantienen viva la lengua alemana y además hablan con fluidez el guaraní, mientras que el español es menos frecuente entre ellos.

Una de las viviendas más antiguas del distrito, que según testimonios servía como lugar de reunión de los colonos alemanes, permanece en estado de abandono a pesar de que representa un valioso patrimonio arquitectónico que conecta con el pasado de la comunidad.

Un distrito con raíces únicas

La escritora Claudia Santiviago, en su libro Estampas de San Bernardino, dedica una página a Nueva Germania, señalando su relación histórica con San Bernardino y el proceso migratorio alemán durante el gobierno de Bernardino Caballero.

Su testimonio detalla cómo Förster regresó a Alemania para casarse con Elizabeth Nietzsche y luego establecer su utopía racial en Paraguay, una idea que finalmente no prosperó.

Hoy, Nueva Germania se alza como una comunidad resiliente, orgullosa de su identidad mixta, celebrando su historia y tradición, y proyectándose con fuerza hacia el futuro.