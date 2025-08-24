Puente Remanso estará cerrado parcialmente cuatro días: sepa las fechas

El Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC) informó que el puente Remanso permanecerá parcialmente cerrado durante cuatro días debido a trabajos de inspección y verificación técnica.

Esta restricción será desde el lunes 25 al jueves 28 de agosto y afectará el carril en sentido Mariano Roque Alonso – Chaco’i.

Lea más: Peligro para automovilistas: puente Remanso, a oscuras

El cierre será intermitente. Desde la tarde del lunes y en las mañanas de martes, miércoles y jueves, conforme avance la labor técnica.

Las tareas estarán a cargo de la firma Teco S.R.L., contratada para realizar la evaluación. Esta inspección busca identificar eventuales fallas.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

Durante los trabajos, la Patrulla Caminera ordenará el tránsito y dará resguardo tanto a los trabajadores como a los automovilistas. Sin embargo, se prevén congestionamientos en horas pico, ya que el Puente Remanso es el único acceso a la Región Occidental para vehículos pesados y buses. El puente Héroes del Chaco solo está habilitado para autos livianos.