Puente Remanso estará cerrado parcialmente cuatro días: sepa las fechas

El Ministerio de Obras Públicas (MOPC) anunció el cierre intermitente de media calzada del puente Remanso por al menos cuatro días. El bloqueo del tránsito se debe a una verificación estructural. Su cierre generaría caos vehicular debido a que es el único puente habilitado para el paso de camiones pesados y buses para ir a la región Occidental.

Por ABC Color
24 de agosto de 2025 - 13:02
Vista lateral del puente Remanso, que une Mariano Roque Alonso con el Chaco.
Vista lateral del puente Remanso, que une Mariano Roque Alonso con el Chaco.Archivo, ABC Color

El Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC) informó que el puente Remanso permanecerá parcialmente cerrado durante cuatro días debido a trabajos de inspección y verificación técnica.

Esta restricción será desde el lunes 25 al jueves 28 de agosto y afectará el carril en sentido Mariano Roque Alonso – Chaco’i.

El cierre será intermitente. Desde la tarde del lunes y en las mañanas de martes, miércoles y jueves, conforme avance la labor técnica.

Las tareas estarán a cargo de la firma Teco S.R.L., contratada para realizar la evaluación. Esta inspección busca identificar eventuales fallas.

Durante los trabajos, la Patrulla Caminera ordenará el tránsito y dará resguardo tanto a los trabajadores como a los automovilistas. Sin embargo, se prevén congestionamientos en horas pico, ya que el Puente Remanso es el único acceso a la Región Occidental para vehículos pesados y buses. El puente Héroes del Chaco solo está habilitado para autos livianos.

