Cancillería recomienda no viajar a Venezuela

Este lunes, la Cancillería Nacional emitió un comunicado con el que se insta a los paraguayos a no viajar a Venezuela. Uno de los motivos para la recomendación es que nuestro país no cuenta con una embajada o consulado representativo.

25 de agosto de 2025 - 12:19
Imagen ilustrativa: a la izquierda, el presidente de Paraguay, Santiago Peña, y a la derecha Nicolás Maduro, quien ejerce la presidencia de Venezuela.
Según el ministro de Relaciones de Exteriores, Rubén Ramírez, la situación entre Estados Unidos y Venezuela “no es un tema exclusivo” de Washington, sino de toda la región.

De momento hay una escalada hacia la tensión entre ambos países tras acciones del Gobierno de Donald Trump y una movilización de militares estadounidenses hacia el frente del país sudamericano.

En lo que refiere a nuestro país, el gobierno de Santiago Peña declaró como grupo terrorista al Clan de los Soles y considera como ilegítima la “elección” de Nicolás Maduro como presidente.

Por la “delicada situación institucional y de seguridad” que se vive en Venezuela, la Cancillería nacional instó a los paraguayos a no viajar a ese país. El Paraguay no tiene embajada o consulado operando en Venezuela y se ve limitado de brindar servicios de asistencia a los paraguayos que pudieran requerirlo“, detalla un comunicado de la institución.

Comunicado de la Cancillería sobre situación con Venezuela.
