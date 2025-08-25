Según el ministro de Relaciones de Exteriores, Rubén Ramírez, la situación entre Estados Unidos y Venezuela “no es un tema exclusivo” de Washington, sino de toda la región.

De momento hay una escalada hacia la tensión entre ambos países tras acciones del Gobierno de Donald Trump y una movilización de militares estadounidenses hacia el frente del país sudamericano.

En lo que refiere a nuestro país, el gobierno de Santiago Peña declaró como grupo terrorista al Clan de los Soles y considera como ilegítima la “elección” de Nicolás Maduro como presidente.

Cancillería recomienda no viajar a Venezuela

Por la “delicada situación institucional y de seguridad” que se vive en Venezuela, la Cancillería nacional instó a los paraguayos a no viajar a ese país. El Paraguay no tiene embajada o consulado operando en Venezuela y se ve limitado de brindar servicios de asistencia a los paraguayos que pudieran requerirlo“, detalla un comunicado de la institución.

