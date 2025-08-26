Exdirector del Incan denuncia suspensión de salario y amenaza con huelga de hambre

El doctor Julio Rolón Vicioso, exdirector del Instituto Nacional del Cáncer (Incan), realizó un fuerte descargo este martes a través de su cuenta de Facebook, en el que denunció que el Ministerio de Salud suspendió el pago de su salario, pese a continuar ejerciendo funciones como médico en el Hospital General Barrio Obrero.

Rolón había sido suspendido sin goce de sueldo en marzo de este año, tras una auditoría a su gestión al frente del Incan. Sin embargo, actualmente cumple tareas en consultorio dentro del sistema público de salud, motivo por el cual sostiene que la retención de su salario constituye una medida irregular.

Reclamo directo a la ministra

En su publicación, dirigida a la ministra de Salud, el gastroenterólogo pediatra reclamó el depósito de su remuneración y advirtió que, de no resolverse la situación en un plazo de 48 horas, iniciará una huelga de hambre en su lugar de trabajo.

“Hoy me tocaron el salario por un sumario inventado, un expediente armado sin pruebas, solo para castigar (...). No voy a mendigar lo que me corresponde por ley. Si en 48 horas no se deposita íntegramente lo que me gané trabajando, voy a iniciar una huelga de hambre en mi lugar de trabajo, pública, a la vista de todos, y la voy a sostener hasta el final”, expresó en parte de su mensaje.

Asimismo, cuestionó lo que calificó como una “doble moral” dentro del Estado, señalando que funcionarios honestos son castigados, mientras otros, acusados de graves irregularidades, reciben homenajes.

Hasta el momento, el Ministerio de Salud no se pronunció públicamente sobre la denuncia del profesional.