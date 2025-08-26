Hallan cuerpo de una sexagenaria en su vivienda y hay presunción de homicidio

Según informe de la policía, los intervinientes llegaron al sitio ayer aproximadamente a las 20:40, luego de un pedido de auxilio por parte de familiares de la víctima. Se trata de Ida Colarte, de 67 años, asentada en la compañía Santa Catalina, de esta jurisdicción. Los datos preliminares señalan que la fallecida vivía sola en el lugar hace varios años.

Uno de los hermanos de la señora Ida Colarte comentó a la comitiva fiscal-policial que el pasado domingo de noche habló por última vez por teléfono con su hermana, pero como ayer no respondía la llamada, fueron hasta la casa y la encontraron tendida en el suelo, sin signos de vida.

Lea más: Matan a tiros a un hombre en Unión

Intervinieron en el caso informados de la comisaría de Unión, acompañados por el agente fiscal Alexander Arguello, de San Estanislao, además del personal de la sección Criminalística y Hechos Punibles de la Policía Nacional, y el médico forense Edgar Larrea, quien inspeccionó el cuerpo de la víctima, diagnosticando como posible causa de muerte traumatismo craneoencefálico grave.

Conflicto con un vecino

Los investigadores manejan la información de que la víctima fatal mantenía un conflicto particular con un vecino de la zona, que, según los propios familiares, en más de una ocasión le había amenazado, por lo que no se descarta que el colono sea incluido en la carpeta de investigación del caso.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

Se dedicaba a la cría de animales menores y la agricultura

Por otra parte, los allegados a la mujer fallecida manifestaron que doña Ida se dedicaba a la cría de animales menores y a la agricultura como su fuente de ingreso, y se mantenía sola desde hace varios años trabajando en su finca.