Yacyretá: prestadores de servicios recurrirán a huelga de hambre para reclamar pagos

Por medio de una nota dirigida al director paraguayo de Yacyretá, licenciado Luis Benítez, los prestadores de servicios de limpieza tercerizados de áreas verdes e infraestructuras, Juan y Nolberto Monzón; Rogelio Bogado y Alcides Aquino, señalaron que se encuentran en manifestación en la entrada de la Isla Yasyretá, al costado de la ruta que conduce a la Central Hidroeléctrica Yacyretá (CHY). La medida de fuerza es para reclamar pagos por trabajos de limpieza realizados en el periodo 2023–2024.

Asimismo, demandan el resarcimiento laboral; esto se debe a que se vieron afectados por el despojo de las órdenes de compra (OC) que les permitían contar con una fuente de empleo. El despojo de estas les dejó sin trabajo, razón por la cual ya no cuentan con ingresos económicos para sostener a sus familias. Esta situación los obliga a manifestarse y reclamar sus derechos como lugareños de la Isla Yasyretá.

“Señor director, estamos apostados desde el lunes 18 de agosto y, hasta la fecha, no tenemos respuestas. Cabe mencionar que, si no recibimos respuestas favorables a nuestros pedidos peticionados, nos veremos obligados a recurrir a una huelga de hambre a partir del 1 de septiembre del corriente año”, señala parte del escrito.

Desde la Entidad Binacional Yacyretá señalan que los reclamos de los manifestantes fueron elevados a la dirección y actualmente se encuentran sujetos a la disponibilidad financiera de la institución. La EBY viene pagando deudas que se arrastran desde el 2021. Los pagos se van efectuando a medida que llegan las transferencias de recursos financieros desde la Argentina.

