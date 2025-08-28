Nacionales

Excomandante de la Policía Nacional lanza su precandidatura para la Intendencia de Horqueta

El comisario general retirado y abogado Luís Arias Navarro, excomandante de la Policía Nacional, lanzó su precandidatura a la Intendencia de Horqueta, por el movimiento Nuevo Liberalismo. Del acto donde se dio a conocer la intención del exalto jefe policial participaron varios líderes de la zona.

Por Aldo Rojas
28 de agosto de 2025 - 09:54
Foto
Luís Arias Navarro- en el centro con chaleco negro- acompañado por líderes del PLRa durante el lanzamiento de su precandidatura a la intendencia de Horqueta. (Foto gentileza).

En una conferencia de prensa realizada en el domicilio del excomandante se presentó su precandidatura. Cuenta con el respaldo de la mayoría de los actuales concejales municipales de Horqueta, así como de la presidenta del comité liberal de ese distrito.

Numerosos líderes de la zona ya han confirmado su respaldo a la precandidatura de Arias Navarro, entre ellos el diputado Emilio Pavón Doldán (PLRA).

“Es un gran desafío presentar mi precandidatura a la Intendencia municipal de mi querida Horqueta. Hay mucho todavía que hacer por nuestra comunidad, queremos ser partícipe de los cambios en nuestro distrito”, sostuvo el exalto jefe policial.

Entre las principales propuestas presentadas por el precandidato se encuentra la adquisición de equipos viales para el mejoramiento y mantenimiento de los caminos vecinales que tanto hace falta en el distrito, sostuvo. “Se deben realizar inversiones con transparencia”, refirió.

Arias Navarro forma parte del movimiento “Nuevo Liberalismo” liderado por el gobernador del departamento Central, Ricardo Estigarribia, quien pretende llegar a la Presidencia de la República. Este movimiento también cuenta con el apoyo de Alcides Riveros, candidato a presidente del Partido Liberal Radical Auténtico (PLRA).

