Expo diseño del STJ y la creatividad de los estudiantes secundarios

Esta edición se consolidó como un espacio vibrante de aprendizaje, creatividad y diálogo, destacando el potencial del diseño gráfico y áreas afines, explicó el profesor Prof. Boris Aguillón Landeros

La Expo Diseño STJ 2025 reunió a referentes de trayectoria en el ámbito del diseño y la creatividad, quienes compartieron su experiencia y conocimiento en un espacio único de diálogo.

Las ponencias incluyeron: “El valor del diseño en la publicidad”, a cargo de Pascual Rubiani, quien abordó la importancia del diseño como herramienta estratégica en la publicidad.

“Evolución de la mano de las nuevas soluciones IA de Adobe”, presentado por Camila Grassi, Product Manager de Adobe en Nexsys Paraguay, explorando cómo la inteligencia artificial está transformando el diseño.

“Inspiración que Cautiva: Diseñando Papelería para Momentos Especiales”, por Paola Jiménez, quien inspiró a los asistentes con su enfoque creativo en papelería. “El Arte del Collage: Cómo la Teoría del Color Potencia el Diseño”, a cargo de la invitada especial Tania Banks Silguero, destacando el uso del color en composiciones artísticas.

“Del diseño a la estrategia: cómo el marketing potencia tu talento creativo”, presentado por Claudia Espínola Servín, profesional destacada en marketing. “Vidrieras que venden y conectan: mi viaje al escaparatismo creativo”, por la diseñadora industrial Laura Díaz, quien compartió su experiencia en el diseño de vitrinas.

• “Creatividad y diseño en tiempos de IA”, a cargo de Carolina Mongelos y José Báez, explorando el impacto de la inteligencia artificial en la creatividad.

Además, se realizó un taller de cerámica dirigido por Esteban Duarte Silva, una experiencia práctica que enriqueció la formación de los participantes, fomentando la creatividad a través de técnicas artísticas, indicó el docente.

1er Intercolegial de Diseño “Copa Creatividad STJ 2025”

Como cierre se llevó a cabo el 1er Intercolegial de Diseño “Copa Creatividad STJ 2025”, un certamen pionero organizado por el Colegio Santa Teresa de Jesús.

Este evento reunió a más de 120 participantes, entre estudiantes y profesores tutores, de colegios destacados como: Centro Educativo Los Laureles, Colegio Técnico Javier, Colegio Internacional, Colegio de San José, San Ignacio de Loyola School, Centro Tecnológico Gráfico, Colegio Salesianito, Nacional de la Capital, Colegio Santa Teresa de Jesús.

El Intercolegial premió los mejores trabajos en las categorías de Logotipo Express, Afiche Publicitario, Ilustración Conceptual y Trivia de Diseño, otorgando primer, segundo y tercer puestos, además de menciones especiales por producciones destacadas.

El colegio Salesianito se alzó con el título de Ganador General de la Copa Creatividad STJ 2025, destacándose por su excelencia y creatividad.

Un Escenario de Aprendizaje y Creatividad

La Expo Diseño STJ 2025 no fue solo una muestra de trabajos, sino un reflejo del esfuerzo, la pasión y el desarrollo técnico de los estudiantes del Bachillerato de Diseño Gráfico y Publicidad, señaló Aguillón Landeros

Agregó: “Cada diseño expuesto destacó por su calidad y creatividad, consolidando al evento como un espacio clave para visibilizar el talento joven y fomentar el diálogo en torno al diseño”.

Concluyó señalando: “El Colegio Teresiano de Asunción reafirma su compromiso con la formación integral y la promoción de la creatividad, celebrando sus 110 años con iniciativas que inspiran y proyectan el talento de sus estudiantes hacia el futuro”.