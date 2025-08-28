Denuncia polución de astillero en Ita Pytã Punta

Un vecino del barrio Ita Pytã Punta de la ciudad de Asunción comentó que ha denunciado en repetidas ocasiones por polución sonora, olores molestos y otras incomodidades a un astillero, sin que las autoridades le brinden respuesta.

Osvaldo Luis Arriola denunció que los trabajos en el astillero se desarrollan “las 24 horas del día”, generando ruidos molestos que impiden descansar a los vecinos.

Además, afirma que la zona tiene constantemente olor a pintura de las embarcaciones y que el trabajo en el astillero levanta arenilla que cubre la zona.

“Fiscalía no hace caso, hice mi denuncia y ni bola me dan”, cuestionó Arriola.

Señaló que en la zona viven personas de la tercera edad, incluyendo a una mujer de 80 años que está en cama.