Nacionales

Caso Sanabria Vierci: “sufrió una recaída con el alcohol” antes del accidente, según denuncia

Nancy Jacquet, hermana de Darío, una de las víctimas fatales del accidente de tránsito ocasionado por Eugenio Mauro Sanabria Vierci, el 10 de noviembre del año pasado, denunció en sus redes sociales parte de un documento que señala que el hombre consumió bebidas alcohólicas horas antes del suceso ocurrido en San Bernardino.

Por ABC Color
30 de agosto de 2025 - 18:30
Así quedó el vehículo de Eugenio María Sanabria Vierci, quien fue imputado por el accidente fatal.
Así quedó el vehículo de Eugenio María Sanabria Vierci, quien fue imputado por el accidente fatal.Faustina Agüero

“Estuviste tomando 10 horas seguidas y así manejaste y mataste a mi familia!! Qué más necesitan para meter preso”, lamentó Nancy Jacquet, familiar de fallecidos en el accidente de tránsito ocurrido en San Bernardino el año pasado. Eugenio Mauro Sanabria Vierci conducía el vehículo que ocasionó el percance.

Lo que dice el documento

“Sin embargo, el viernes anterior a su accidente de tránsito sufrió una recaída con el alcohol, luego de aproximadamente 4 meses sin consumo. El sábado 9 de noviembre volvió a beber. La noche anterior, consumió gin desde las 17:00 hasta las 03:00 a. m. A la mañana siguiente, durmió apenas unas horas, salió a caminar, se duchó y se hidrato antes de emprender un viaje, en el trayecto sufrió un accidente a las 11:20 a. m. Luego del impacto, su primer recuerdo es estar atrapado entre los restos de su automóvil”.

El escrito es parte de un documento compartido en redes sociales por Nancy Jacquet.

Lea más: Mortal accidente en San Ber: acusan por dos delitos y piden juicio oral para Sanabria Vierci

Eugenio Sanabria Vierci es investigado por un accidente que ocasionó la muerte de cuatro personas.
Eugenio Sanabria Vierci es investigado por un accidente que ocasionó la muerte de cuatro personas.

El accidente

Eugenio Mauro Sanabria Vierci fue acusado por los delitos de homicidio culposo y exposición al peligro de tránsito terrestre. La fiscala Zulma Carolina Benítez y el abogado querellante Carlos Trapani solicitaron a la jueza Silvia Cáceres juicio oral y público para el empresario que ocasionó en San Bernardino un accidente, con cuatro muertos.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

El violento accidente protagonizado ocurrió en la compañía Ciervo Cua de San Bernardino, en la Ecovía que conecta esa localidad veraniega con Luque.

Enlace copiado