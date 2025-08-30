Caso Sanabria Vierci: “sufrió una recaída con el alcohol” antes del accidente, según denuncia

“Estuviste tomando 10 horas seguidas y así manejaste y mataste a mi familia!! Qué más necesitan para meter preso”, lamentó Nancy Jacquet, familiar de fallecidos en el accidente de tránsito ocurrido en San Bernardino el año pasado. Eugenio Mauro Sanabria Vierci conducía el vehículo que ocasionó el percance.

Lo que dice el documento

“Sin embargo, el viernes anterior a su accidente de tránsito sufrió una recaída con el alcohol, luego de aproximadamente 4 meses sin consumo. El sábado 9 de noviembre volvió a beber. La noche anterior, consumió gin desde las 17:00 hasta las 03:00 a. m. A la mañana siguiente, durmió apenas unas horas, salió a caminar, se duchó y se hidrato antes de emprender un viaje, en el trayecto sufrió un accidente a las 11:20 a. m. Luego del impacto, su primer recuerdo es estar atrapado entre los restos de su automóvil”.

El escrito es parte de un documento compartido en redes sociales por Nancy Jacquet.

Lea más: Mortal accidente en San Ber: acusan por dos delitos y piden juicio oral para Sanabria Vierci

El accidente

Eugenio Mauro Sanabria Vierci fue acusado por los delitos de homicidio culposo y exposición al peligro de tránsito terrestre. La fiscala Zulma Carolina Benítez y el abogado querellante Carlos Trapani solicitaron a la jueza Silvia Cáceres juicio oral y público para el empresario que ocasionó en San Bernardino un accidente, con cuatro muertos.

El violento accidente protagonizado ocurrió en la compañía Ciervo Cua de San Bernardino, en la Ecovía que conecta esa localidad veraniega con Luque.

