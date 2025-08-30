Pedro Juan Caballero: capturan en Paraguay al que intentó degollar a una mujer en Brasil

Agentes de la Policía Civil de Ponta Porã, Brasil con el apoyo de agentes de la Policía Nacional de nuestro país lograron, en la noche del viernes último, la captura de un ciudadano brasileño que era buscado afanosamente en su país luego de intentar cortarle el cuello a una mujer.

El detenido fue identificado como Rodney Oliveira Dopekevicius, quien horas antes de ser privado de su libertad habría intentado degollar a una mujer utilizando un cuchillo.

Oliveira se encontraba en un hotel ubicado en el centro de la ciudad de Pedro Juan Caballero.

Posibles circunstancias del hecho

Según datos recabados con la Policía Civil de Ponta Porã, el ataque del ahora detenido contra una mujer cuya identidad no fue revelada habría ocurrido en horas de la tarde del viernes, la víctima logró escapar de su agresor que según la denuncia.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

La víctima se presentó ante una sede policial de la ciudad brasileña desde donde inició la búsqueda del presunto autor.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Detención del brasileño en territorio paraguayo

Desde el momento en que la víctima formuló la denuncia ante la unidad de atención a la mujer en Ponta Porã en contra de Rodney Oliveira Dopekevicius, el caso se convirtió en prioridad absoluta para los investigadores.

Las averiguaciones realizadas permitieron determinar la ubicación del sindicado como supuesto agresor.

Un delegado de la Policía Civil de Ponta Porã, de nombre Lucas Calixto, señaló que desde el momento en que tuvieron conocimiento del hecho fue accionada toda la fuerza pública de Ponta Porã y se solicitó apoyo a la Policía Nacional de Paraguay.

Lea más: Macabro hallazgo en PJC: encuentran cuerpo enterrado en el patio de una vivienda

El jefe policial manifestó que el ahora detenido se ocultó en un hotel de Pedro Juan Caballero donde fue sorprendido y detenido por los agentes policiales paraguayos y brasileños.