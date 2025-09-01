Concepción: habilitan XXXIV Expo Norte

En la Expo Norte 2025 se pueden encontrar maquinaria agrícola, automóviles, camionetas, motocicletas, electrodomésticos, entre otros. También, en el sector de gastronomía, esperan a los visitantes numerosos locales con variados platos y bebidas.

En el rubro ganadero se tendrán competencias y exposición de animales menores, equinos y bovinos de diferentes razas.

ARP: "levantar la vacunación contra la aftosa amenaza el estatus sanitario del país"

Esta muestra, considerada una de las mejores del país, es organizada por la Asociación Rural del Paraguay (ARP), regional Concepción, y la Asociación de Comerciantes e Industriales de Concepción (ACIC).

La agenda para hoy

A las 18:00 se iniciará el ciclo de charlas y conferencias en el salón auditorio con el tema: Ganadería Intensiva. Pastoreo Rotativo Intensivo, el disertante será el ingeniero Eduardo Alfredo Casati Pastor.

Para las |18:00, en el salón Tatersal las doctoras Megumi Saito, Rossana Irrazabal y Liz Pintos desarrollarán el tema denominado: Fármaco Vigilancia en establecimientos ganaderos.

En tanto que a las 19:00, en el salón Tatersal, el tema de la conferencia será: Reproducción controlada y manejo del ternero, como herramientas de trabajo, el disertante será el doctor Adolfo Pereira.

También a las 19:00 se tendrá la apertura y exposición de cuadros de artistas de la academia de la profesora Daisy Miltos de Avalos. Será en el stand de la A.C.I.C.

La competencia de Fútbol Boy iniciará a las 19:00 en el ruedo central, a las 19:30 se hará la segunda edición de la competencia de Pira Caldo, el evento se hará en el paseo gastronómico.

Desde las 20:00 en la casa de las damas “El Rincón” se tendrá el desfile de la colección femenina Monita y Actual Modas.

A la misma hora, pero en el área de eventos el Ballet Departamental hará su presentación. Luego la orquesta local Los Mocker’s subirá al escenario y a las 22:00 Los Ojeda presentarán su show.

Durante todo el lunes el acceso es gratuito, gentileza de la gobernación de Concepción.