Huelga de choferes: buscan desactivar la medida de fuerza

La Federación de Trabajadores del Transporte (Fetrat) confirmó que los choferes de 31 de las 35 empresas del sector irán a huelga los días 3 y 4 de septiembre. Por su parte, el Ministerio de Trabajo convocó para una reunión tripartita, en la tarde de este lunes, con el objetivo de destrabar la medida.

César Segovia, viceministro de Trabajo, manifestó que tienen la esperanza de llegar a un acuerdo y que los usuarios del transporte público no se queden sin el servicio por dos días, esta semana.

Una primera reunión se desarrolló el pasado viernes, donde se presentaron reclamos respecto a algunos artículos de la ley de reforma del transporte público de pasajeros.

“El Viceministerio de Transporte presentó una nota, donde una de las centrales había manifestado su desacuerdo en el tenor del articulado y finalmente el Viceministerio optó por presentar una propuesta más genérica del articulado, el cual remite en gran medida al código laboral”, especificó.

Agregó que no deja de tener la esperanza de encontrar las terminologías con las que todos se encuentren satisfechos.

La reunión prevista para hoy será a las 15:00, con la participación del viceministro de Transporte, Emiliano Fernández, y representantes de los sindicatos de transporte.