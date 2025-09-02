San Miguel: 12 viviendas fueron afectadas por el temporal del lunes

El distrito de San Miguel, en el departamento de Misiones, fue el más afectado por el paso del temporal de la madrugada de este lunes, donde resultaron dañadas en total 12 viviendas: en la compañía de Arazapé cinco; en Hugua tres; en Santa Librada una, y en el casco urbano de la ciudad, tres viviendas fueron las afectadas.

“La tormenta inició alrededor de las 02:00 de la madrugada de este lunes y terminó cerca de las 04:00. Azotó de manera repentina con ráfagas de viento y, en mi caso, una levantó el techo y lo lanzó al patio del vecino, pero gracias a Dios no me pasó nada”, indicó uno de los afectados, Leandro Ramírez.

El mismo también agregó que sufrió grandes daños en la parte eléctrica de su casa y pidió a las autoridades que se le pueda asistir, principalmente para techar nuevamente su vivienda, ya que se anuncia otro día de lluvia en esta semana.

Otro de los afectados son los hijos de Óscar Ocampo, poblador de la comunidad de Hugua, cuya vivienda fue destechada en gran parte, ocasionando daños en la infraestructura.

“No está tan buena nuestra situación. La tormenta que azotó en la madrugada de ayer llevó gran parte del techo de la casa de mis hijos. En su paso destrozó el sistema eléctrico y la lluvia mojó totalmente los electrodomésticos, las camas y todas las cosas que se tenían dentro de la vivienda”, indicó.

Agregó que la pérdida económica es mucha, porque cuesta bastante reponer cada elemento perdido, y pidió la asistencia correspondiente por parte de las autoridades municipales con chapas para volver a techar la casa.

Con relación a la asistencia, la intendenta municipal de la ciudad de San Miguel, Elvina González de Díaz, señaló que ya iniciaron el relevamiento de datos para la posterior ayuda, ya sea desde la Municipalidad o desde el Ministerio de Desarrollo Social.

“Ayer nos azotó una tormenta que estaba luego prevista de acuerdo al pronóstico del tiempo, y eso nos alcanzó tanto en el casco urbano como en las compañías, dejando cuantiosos daños materiales en las viviendas de los pobladores”, dijo.

“Los afectados son viviendas de familias humildes que necesitan nuestro apoyo, así como de las autoridades departamentales y nacionales. Ya iniciamos el relevamiento de datos con los funcionarios del Ministerio de Desarrollo Social, y para el día de mañana, ya se les pueda entregar lo que necesitan”, comentó González de Díaz.

En todas las viviendas afectadas no se registró ninguna víctima fatal ni tampoco ninguna persona salió lesionada, solamente daños materiales, agregó la intendenta de San Miguel, Misiones.