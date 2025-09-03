Partido de la Albirroja con alta carga emocional: cuidados a tener en cuenta para pacientes cardíacos e hipertensos

La combinación de emociones, comida ultra procesadas y bebidas alcohólicas puede ser un detonante para pacientes con enfermedades de base, sobre todo, los de condición cardíaca o hipertensión. Aquí te presentamos algunas recomendaciones médicas, además de alternativas de poha ñana para la previa del partido de Paraguay vs. Ecuador, que será mañana a las 20:30 en el Defensores del Chaco.

El médico Bernado Bernard, aconseja a los pacientes hipertensos o de condición cardiaca tomar de manera regular su medicación, como principal medida de prevención.

Se debe tener cuidado, también, con la alimentación procesada y ultra procesada, además del exceso de bebidas alcohólicas.

Síntomas de alerta

Dolor de pecho, mandíbula o cuello.

Palpitaciones.

Falta de aire.

Sudoración profusa.

“El dolor es un lujo, porque no todos sienten”, parafraseó el profesional de la salud.

Recomendó que ante los primeros síntomas se acuda a la urgencia y que se comunique al médico de cabecera.

Como medida de contingencia se puede colocar un paño frío en la frente o nuca del paciente y controlar la presión arterial, hasta llegar a un centro asistencial.

El poha ñana para la previa

Con el objetivo de prevenir, desde el Tereré Literario, instan a consumir algunos remedios yuyos en el tereré del jueves.

Javier Torres, impulsor de la buena utilización de las hierbas medicinales, recomienda consumir “yuyos” energéticos y refrescantes, pero no abusar de los mismos: