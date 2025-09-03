Permisionarios del Mercado 4 exigen mantener a director interino

Permisionarios del Mercado 4 de la capital volvieron a manifestarse este miércoles, con cierres intermitentes de la calle Silvio Pettirossi, exigiendo a la Municipalidad de Asunción que mantenga en el cargo de director de esa zona comercial a Alejandro Buzó, quien interinó en la dirección del mercado durante la intervención de la Comuna asuncena.

Según comentó a ABC Color Shirley Centurión, coordinadora de trabajadores del Mercado 4 ubicados sobre la calle República de Colombia entre Padre Leiva y Battilana, el anterior director del mercado, Víctor López, retomó ayer su puesto “sin resolución municipal” y sin aviso a los permisionarios.

Lea más: Permisionarios del Mercado 4 piden continuidad del director interino

López fue reemplazado temporalmente por Buzó - antes jefe de Prevención de Incendios de la Comuna –, por decisión de Carlos Pereira, quien encabezó la intervención de la Municipalidad de Asunción y la auditoría a la gestión del exintendente Óscar “Nenecho” Rodríguez, quien renunció a su cargo al culminar el periodo de intervención el pasado 22 de agosto.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

Firmas para que Buzó continúe

Centurión comentó que se presentó a la Junta Municipal de Asunción un documento con 1.045 firmas de comerciantes del Mercado 4 en el que se solicita formalmente que se mantenga a Buzó como director, aunque aún no ha habido respuesta desde la Municipalidad.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

“Queremos una figura con quien podamos estar seguros, protegidos, no vivir en zozobra o bajo maltratos psicológicos o verbales”, dijo la coordinadora.

Lea más: Permisionarios piden destitución del director de Mercado 4 de Asunción

En el pasado, permisionarios del Mercado 4 denunciaron que bajo la administración de Víctor López se veían obligados a pagar coimas para tener autorización para realizar mejoras a sus locales.