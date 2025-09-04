Docentes cuestionan cambios en la jubilación y presentan estudio sobre edad promedio de retiro

En el mes de octubre se estará realizando la presentación del proyecto de ley para modificar la edad jubilatoria desde los 60 años en el sector docente.

En ese sentido, los profesores agremiados a la Unión Nacional de Educadores Sindicato Nacional (UNE-SN), comité de base San Juan Bautista, Misiones, realizaron un trabajo de investigación donde encuestaron a 200 maestros de diferentes puntos del país para mostrar la realidad del promedio de edad para la jubilación. El resultado que arrojó dicho trabajo es que con 25 años de aporte más 1 año de proceso de jubilación y proceso de desvinculación los docentes se jubilan a los 55 años, y con 28 años de aporte, más el proceso de jubilación y desvinculación se estaban jubilando a los 58 años.

“Hemos realizado este trabajo de investigación para demostrar realmente a los cuántos años nos jubilamos los docentes. Hemos encuestado a 200 docentes de diferentes departamentos como Misiones, Itapúa, Cordillera, Central, Caaguazú, Alto Paraná y el Bajo Chaco, con el objetivo de recabar los datos y sacar una conclusión”, indicó el vocero de la UNE-SN, Roberto Ayala.

Explicó que los 200 colegas que fueron encuestados se hicieron de manera aleatoria y en forma voluntaria, y este resultado estaría desmintiendo lo señalado por el ministro de Educación y Ciencias Luis Ramírez, que los colegas se están jubilando a los 45 años de edad con 25 años de aporte. “Con esto puedo decir que seguramente los datos que tiene son datos muy antiguos”, agregó Ayala.

Con estos resultados el mismo señaló que estarían bajando a una mesa técnica de negociación para poder discutir con el ministro de Educación Luis Ramírez y el ministro de Economía y Finanzas Carlos Fernández.

“En ese sentido, la UNE-SN estará planteando lo siguiente: jubilarnos a los 25 años con una tasa de devolución a acordar con los ministerios, como así también presentar la propuesta tanto nuestra como la de los demás sindicatos, en 55 años de edad mínima para la jubilación en base a nuestro trabajo de investigación”, concluyó Roberto Ayala.