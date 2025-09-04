Primera producción de papa nacional tempranera de variedad spunta

“Tenemos la primera cosecha de papa tempranera de variedades spunta”, explicó Atilio Ramírez, técnico extensionista de la Dirección de Extensión Agraria. Fueron utilizadas semillas que el Ministerio de Agricultura y Ganadería entregó el año pasado.

Comentó que con el MAG, para no desperdiciar, se tuvo la opción de guardar seis bolsas de semilla de papa para poder hacer un experimento.

“Ya tenemos la primera comercialización en feria agropecuaria en el distrito de Choré a nivel departamental con la producción local y esta es la primera producción de papa que pudimos lograr en la feria de Asunción”, especificó.

Agregó que el éxito de venta, hoy en la Costanera, fue total. Se trata de un producto orgánico y la escasez que existe en el mercado local puede ayudar a su éxito de manera completa.

“Se necesita una cámara fría.”, finalizó. En precio varía entre G. 700 y G. 1.000.