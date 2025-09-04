Carne de cerdo desde G. 30.000 en la Feria: especial para la parrilla albirroja”

Teniendo en cuenta el alto costo de la carne vacuna, el cerdo, la oveja y la cabra son buenas alternativas para acompañar a la albirroja en el partido de esta noche ante Ecuador, a un paso del Mundial 2026. En la Feria de la Agricultura Familiar hay ofertas desde G. 30.000 el kilo.