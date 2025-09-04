Carne de cerdo desde G. 30.000 en la Feria: especial para la parrilla albirroja”

Las Ferias de la Agricultura Familiar se llevan a cabo este jueves desde las 07:00 hasta agotar stock en la Costanera de Asunción y en la explanada de la Dirección de Comercialización, en la ciudad de San Lorenzo.
Los compradores podrán acceder a productos frescos y de calidad a precios justos, que incluyen queso Paraguay, carne de cerdo, lechón, cabra, oveja, gallina casera, pato, huevo casero, choclo y harina de maíz. También poroto rojo, miel de abeja, maní, poroto manteca, habilla, poroto peky, almidón, tomate, pimiento, mandioca, batata, verdeos, frutas de estación, granos en general, artesanías, flores y plantas, entre otros.
Precios de algunos productos
- Carne de cerdo: G. 30.000
- Carne de cabra: G. 32.000
- Carne de oveja: G. 32.000
- Mandioca: G. 2.500
También se encuentra comida hecha, como el caldo de gallina a G. 20.000 y caldo de pescado a G. 25.000. Chicaro trenzado a G. 10.000, chipa guasu a G. 5.000, empanada de carne a G. 5.000 y de pescado a G. 10.000, entre otros.
Las ferias benefician a 1.369 productores y 60 organizaciones de los departamentos de Cordillera, Itapúa, Paraguarí, Alto Paraná, Canindeyú, Central, Caaguazú, San Pedro, Caazapá y Paraguarí.
El desarrollo de las Ferias de la Agricultura Familiar se llevan a cabo con una frecuencia de tres a cinco veces a la semana en todo el país, mediante el amplio alcance de la Dirección de Extensión Agraria en 186 distritos y al trabajo de la Dirección de Comercialización en 20.