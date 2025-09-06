PJC: joven guardia de seguridad lleva tres días desaparecido

Una denuncia sobre persona desaparecida fue presentada ante la Comisaría 3ra. de la ciudad de Pedro Juan Caballero por parte de Modesta Villasboa Benítez, madre del desaparecido.

Según relató, su hijo Ronald Rodrigo Villasboa Benítez, salió de su casa en aventón con su padrastro a bordo de una motocicleta en fecha 3 de septiembre y fue a su lugar de trabajo, una casa de cambios ubicada en el centro de esta ciudad y donde el mismo realizaba cobertura como guardia de seguridad en horario nocturno. Desde ese momento, su familia ya no pudo contactarlo.

Dejó todas sus cosas y se fue

Imágenes de circuito cerrado permitieron corroborar que Ronald Rodrigo Villasboa Benítez, efectivamente se presentó a su punto de cobertura como guardia de seguridad, una casa de cambios ubicada en el centro de Pedro Juan Caballero el pasado 4 de setiembre, pero abandonó su turno en la madrugada siguiente alrededor de las 03:30 horas.

“El guardia estuvo en su lugar de trabajo el miércoles a la noche y al día siguiente el relevo ya no lo encontró; posteriormente se verificó el circuito cerrado y se constató que la persona dejó todas sus pertenencias incluyendo su arma de fuego y salió caminando”, indicó el comisario Isabelino Orué, jefe de la Comisaría 3.ª. de esta ciudad.

La madre clama por saber de su hijo

En declaraciones a un medio radial local, Modesta Villasboa, madre de Ronald Rodrigo Villasboa Benítez, expuso que son días muy difíciles para la familia.

“Ya no duermo bien, pienso en mi hijo, no sé nada de él, no sé si está pasando frío, hambre y ya son 3 días que lleva desaparecido. Quiero que regrese y si no quiere volver a la casa por lo menos quiero que contacte conmigo y que me diga que está bien, eso me va a tranquilizar”, expresó la madre del desaparecido.

Fuentes del Departamento de Investigaciones de la Policía Nacional en Amambay, señalaron que están en plena tarea de búsqueda del desaparecido teniendo como base las imágenes de circuito cerrado de su local de trabajo al igual que realización de otras averiguaciones para dilucidar el caso y ubicar al guardia de seguridad.