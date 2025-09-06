Sicariato en Pedro Juan Caballero: matan a tiros a un exconvicto

El caso de homicidio se registró poco después de las 19:00 sobre la calle Campeones del 65, colectora de la Ruta PY-05 casi Fernando de la Mora. Resultó víctima Reginaldo Núñez Blanco, conocido con el mote de “Rey”(38), con varios antecedentes penales. Los asesinos se movilizaban en una camioneta, según los primeros datos recabados por la Policía Nacional basados en manifestaciones de testigos.

Víctima registraba varios antecedentes penales

Según datos proveídos por la Policía Nacional, la víctima de nombre Reginaldo Núñez Blanco, alias “Rey”, contaba con varios antecedentes penales. Uno de ellos respecto a un caso de posesión y tráfico de marihuana, año 2014, a esto se suma un caso de violencia familiar y otro por abigeato y asociación criminal.

Este último caso tiene que ver con una operación policial que había permitido desarticular una banda de abigeos en el año 2024. En aquella oportunidad, Núñez Blanco también fue detenido pero en el transcurso de la investigación fue puesto nuevamente en libertad.

Investigadores buscan a sospechosos del crimen

Desde el Departamento de Investigaciones de la Policía Nacional en Amambay, informaron que a partir del hecho iniciaron las tareas para tratar de esclarecer el asesinato.

En ese sentido señalaron que recibieron algunas referencias acerca de las características del vehículo utilizado por los criminales y harán seguimiento de imágenes que pudieran haber sido captadas en la zona que suele ser de mucha circulación y concurrencia.