Video: buscan vehículo que habría caído al río Paraguay desde puente Nanawa

Los policías llegaron al lugar y encontraron dañadas las barandas protectoras del puente Nanawa. Ahora personal de la Prefectura Naval local realizan la búsqueda en la zona.

De acuerdo a las informaciones recabadas, un pescador informó a un sereno de un puerto privado ubicado en la canaleta del puente Nanawa que un vehículo de gran porte habría caído al río Paraguay.

El trabajador, a su vez, informó a los policías quienes llegaron al lugar y encontraron que las barandas protectoras del puente estaban seriamente dañadas.

Los daños se registraron en el medio mismo de la pasarela que tiene una extensión de 1.350 metros y una altura de unos 30 metros, desde el nivel del río.

En la mañana de hoy se realiza la búsqueda, con ayuda de personal de la Prefectura Naval de Concepción, para tratar de encontrar el vehículo y comprobar si es verdad que se registró el percance.