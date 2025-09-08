Invitan a evento deportivo solidario: “Paraguay corre por el autismo” en su sexta edición

La Asociación Paraguaya de Padres y Tutores de Personas con Trastorno del Espectro del Autismo (TEA PY) organiza nuevamente la corrida híbrida, que en esta edición reunirá a más de 1.500 corredores, según anunciaron.

El objetivo es mucho más que deportivo

“Buscamos concientizar, visibilizar y sensibilizar sobre el autismo, así como transformar vidas avanzando hacia una sociedad más justa y comprensiva”, explican.

Lea más: Día Mundial de Concienciación sobre el Autismo

Agregaron que este año, la remera oficial lleva los colores de la bandera con un profundo significado:

Rojo : en memoria de Elías Giménez, un joven con autismo cuya historia conmovió a todo el país. Amaba una remera roja que lo acompañó hasta el final. El rojo también simboliza la fuerza, la lucha y el corazón de cada familia.

Blanco : por la pureza de nuestras intenciones nobles y el deseo de un país más justo.

Azul: por el autismo, la empatía y el compromiso con la verdadera inclusión.

La modalidad es presencial y virtual, cuyos costos son de G. 150.000 y G. 120.000. Se puede contactar con la organización a través de la redes sociales.

