Invitan a evento deportivo solidario: “Paraguay corre por el autismo” en su sexta edición

El próximo domingo, 14 de septiembre, la cita es en el Parque Ñu Guasu para la sexta edición de la actividad denominada “Paraguay corre por el autismo”. Se trata de un evento solidario y de concienciación respecto a la mencionada condición.

Por ABC Color
08 de septiembre de 2025 - 14:40
“Paraguay corre por el autismo”, año 2020. Archivo.
La Asociación Paraguaya de Padres y Tutores de Personas con Trastorno del Espectro del Autismo (TEA PY) organiza nuevamente la corrida híbrida, que en esta edición reunirá a más de 1.500 corredores, según anunciaron.

El objetivo es mucho más que deportivo

“Buscamos concientizar, visibilizar y sensibilizar sobre el autismo, así como transformar vidas avanzando hacia una sociedad más justa y comprensiva”, explican.

Lea más: Día Mundial de Concienciación sobre el Autismo

Agregaron que este año, la remera oficial lleva los colores de la bandera con un profundo significado:

  • Rojo: en memoria de Elías Giménez, un joven con autismo cuya historia conmovió a todo el país. Amaba una remera roja que lo acompañó hasta el final. El rojo también simboliza la fuerza, la lucha y el corazón de cada familia.
  • Blanco: por la pureza de nuestras intenciones nobles y el deseo de un país más justo.
  • Azul: por el autismo, la empatía y el compromiso con la verdadera inclusión.

La modalidad es presencial y virtual, cuyos costos son de G. 150.000 y G. 120.000. Se puede contactar con la organización a través de la redes sociales.

