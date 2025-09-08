Niña de 4 años pierde la vida en grave accidente

El grave accidente ocurrió sobre la calle Naciones Unidas al costado de la Penitenciaría Regional. La colisión fue entre un automóvil guiado por Fredy Domínguez Cohene, de 35 años y una motocicleta conducida por Francisco René Rivas, de 34 años. Resultó víctima fatal Pámela Monserrath Rivas Fernández, de apenas 4 años, una de los 4 ocupantes de la motocicleta guiada por el padre de la fallecida, según un informe de la Policía Nacional. El conductor del biciclo y su esposa quedaron heridas mientras que otra hija de la pareja, una niña de 2 años salió ilesa; la motocicleta involucrada quedó destrozada y el automóvil quedó con serios daños materiales.

Las circunstancias exactas del mortal percance aún no fueron determinadas. La versión del conductor del automóvil es que el mismo se dirigía por la calle Naciones Unidas de Oeste a Este cuando se produjo el choque con la motocicleta que venía en sentido contrario por la misma arteria, según los intervinientes.

Un conductor aprehendido y otro hospitalizado

El conductor del automóvil Toyota IST, identificado como Fredy Domínguez, de 35 años quedó aprehendido por disposición fiscal. Se le practicó alcotest y arrojó resultado negativo, según la Policía Nacional.

Lea más: Peatón muere atropellado por un automóvil en Pedro Juan Caballero

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

Por su parte, el conductor de la motocicleta, Francisco René Rivas, a quien no se le pudo practicar alcotest según los intervinientes, fue derivado al Hospital Regional de Pedro Juan Caballero al igual que su esposa identificada como Fátima Fernández, ambos con lesiones.