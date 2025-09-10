Guayaybí: celebran 33 años de distritación de la Ciudad de la Banana y la Piña

El acto central se desarrolló esta mañana sobre la avenida Defensores del Chaco, ubicada en el centro urbano de esta ciudad, donde fueron partícipes las numerosas entidades educativas para conmemorar uno de los acontecimientos más importantes del distrito N.º 11 de San Pedro.

Aparte de las comunidades estudiantiles, la actividad tuvo el acompañamiento de las autoridades locales, departamentales y nacionales, además de una multitud de pobladores de la zona urbana y áreas rurales que se trasladaron hasta el lugar del ya tradicional evento de festejo que se realiza en esta localidad.

Fecha y año de distritación

La independencia distrital de Guayaybí fue oficializada el 10 de setiembre de 1992, luego de una prolongada gestión encabezada por un grupo de pobladores que hicieron posible que Guayaybí se convirtiera en municipio, ya que hasta ese tiempo dependía administrativamente de San Estanislao.

El casco urbano de Guayaybí está ubicado a 175 km de Asunción, sobre la ruta PY03, y a 150 kilómetros de la capital departamental, San Pedro de Ycuamandyyú. Su territorio limita con los municipios de Santaní, Liberación, Choré y Yrybucuá.

Su territorio tiene una extensión de 132.000 hectáreas, con una población aproximada de 42.000 habitantes.

Economía

Su economía depende principalmente de la actividad agrícola, entre ellas la producción de banana y piña, que son las principales fuentes de ingreso de las familias de la zona. Otro importante grupo de pobladores se dedica a la ganadería y al comercio en general.

Unidos por el progreso

Durante el acto desarrollado en la fecha, el intendente municipal de la ciudad, Álvaro Saldívar (Alianza), instó a los habitantes de Guayaybí a trabajar siempre unidos y sin distinción de colores, con el objetivo de lograr que el municipio pueda seguir mejorando en todos los aspectos por el bien de la población en general.