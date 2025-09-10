Ordenan prisión preventiva para principal sospechoso de feminicidio en Santa Rosa del Aguaray

Tras una intensa búsqueda,se logró la detención y la Justicia ordenó el encarcelamiento de Derlis Adilson Dávalos (31), señalado como el presunto autor material del feminicidio de Antonia Salinas Espinoza (27), ocurrido en la madrugada del último viernes en Santa Rosa del Aguaray.

La medida fue dispuesta por el juez de garantías Vicente Coronel, a pedido del agente fiscal José Godoy. Según la resolución, Dávalos permanecerá recluido en la Penitenciaría Regional de San Pedro de Ycuamandyyú. Mientras se completa su traslado, el imputado se encuentra en la Comisaría 18ª de Santa Rosa del Aguaray a la espera de la autorización del Instituto de Penales.

El acusado fue capturado en la noche del lunes en el distrito de Lima, departamento de San Pedro, luego de que un familiar colaborara con la investigación y facilitara su entrega. Dávalos posee frondosos antecedentes penales y, pese a ellos, se encontraba en libertad al momento del crimen.

La investigación determinó que el homicidio ocurrió tras una discusión, donde el principal sospechoso habría atacado con un arma blanca a la víctima, para luego darse a la fuga. La mujer deja huérfana a una hija de 9 años.

Operativos y protesta ciudadana

El procedimiento para su captura incluyó más de siete allanamientos, donde se aprehendió a dos presuntos colaboradores que lo habrían ayudado a ocultarse. Además, se incautaron un vehículo y varios aparatos celulares. En su momento, las autoridades consideraron que Dávalos “estaría armado y es peligroso”.

El caso generó una profunda conmoción en la comunidad, vecinos y organizaciones sociales realizaron una movilización en repudio al feminicidio y exigiendo justicia. La protesta también fue motivada por el escándalo generado tras difundirse un video que muestra al fiscal Juan Daniel Benítez y a la intendenta Silvia Trubger (ANR-HC) bailando en una fiesta privada.

Los manifestantes destacaron la paradoja de que el fiscal Benítez, visto en el video, haya sido quien semanas atrás liberó a Dávalos, hoy principal sospechoso del crimen. Ante el escándalo, ambos funcionarios se negaron a responder a las consultas periodísticas para explicar su conducta.